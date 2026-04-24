Skolsköterska till Strandskolan, Tyresö kommun
Tyresö Kommun / Sjuksköterskejobb / Tyresö Visa alla sjuksköterskejobb i Tyresö
2026-04-24
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Centrala Barn- och elevhälsan i Tyresö kommun sorterar under Barn- och utbildningsförvaltningen och omfattar elevhälsans medicinska insats med en skolläkare och tolv skolsköterskor, skolpsykologer, pedagogisk personal vid kommunens resurs- och utvecklingscentrum (RUC), samt återvändarskola. Barn- och elevhälsan leds av två verksamhetschefer; en för elevhälsans pedagogiska insats och en för dess hälso- och sjukvårdsinsats.
I Tyresö finns 13 kommunala grundskolor och en gymnasieskola samt anpassad skola i både grund- och gymnasieskola. Totalt går cirka 6000 barn- och ungdomar inom kommunens grundskolor och dess växande gymnasieskola.
Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det uppnår vi genom långsiktiga satsningar på kompetens och kvalitet. Tillsammans skapar vi en förskola och skola för var och en där allt går, alla ska med, alla gör skillnad och vi alltid strävar framåt.
Hos oss trivs du som gärna har ett nära samarbete med kollegor och medarbetare. Din vardag kommer att präglas av högt tempo och många kontaktytor - vilket också ger stora möjligheter att göra skillnad.
Vi söker nu skolsköterska på vikariat 100% till vår centrala elevhälsa med aktuell placering på Strandskolan from läsårsstart augusti 2026 och under höstterminen. Strandskolan är en f-9 skola med knappt 700 elever. Du kommer även ha hjälp av en kollega på ca 30%.
Som skolsköterska i Tyresö kommun har du en styrka i gruppen genom din centrala anställning där du alltid har ett nära samarbete med dina kollegor och där vi också stödjer varandra vid behov mellan skolorna. I gruppen finns en skolsköterska med samordnande funktion och en skolläkare som jobbar mot samtliga skolor.
Du är en del av EMI (elevhälsans medicinska insats) som träffas regelbundet för gemensamma möten och handledning. Du arbetar självständigt på din eller dina skolor med skolsköterskeuppgifter såsom hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer utifrån nationellt barnvaccinationsprogram och hälsoprogram med hälsobesök i åk 1, 4, 6 och 8, samt är en viktig del i skolornas elevhälsoteam och elevhälsoarbete. Till din hjälp har du ett utarbetat metodstöd. Du deltar också i barn- och elevhälsans övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller har gått skolsköterskeprogrammet som vill vara en del av vår kompetenta EMI-organisation.
Tidigare arbete i roll som specialistsjuksköterska och/eller arbete som skolsköterska är meriterande.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att göra skillnad för barn- och ungdomars hälsa. Du är trygg som person och tycker om att arbeta självständigt. Arbetet ställer höga krav på ansvarstagande samt på att du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du har förmåga att strukturera ditt arbete och är noggrann. Du är intresserad av kvalitets- och verksamhetsutveckling och har förmåga att tänka helhet. Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 260510. Inför anställning kommer kontroll av legitimation hos IVO begäras. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Verksamhetschef, Gunilla Sundgren, gunilla.sundgren@tyreso.se
och 070-488 94 51.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
)
135 81 TYRESÖ
Gunilla Sundgren gunilla.sundgren@tyreso.se +46704889451
