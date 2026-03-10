Skolsköterska till Snösätraskolan och Ormkärrsskolan 90%
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Snösätraskolan
Snösätraskolan är vår fina F-6 skola i trivsamma naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved.
Vi har en tvåparallellig verksamhet med 240 elever och skolan är berikad med olika språkbakgrunder och erfarenheter som bidrar till skolan som helhet. Vi som arbetar här är engagerade och vill göra skillnad för våra elever och varje dag räknas. Vår skolas mål stöds av våra ledord: kunskap, trygghet och framtid.
Ormkärrskolan
Ormkärrsskolan är sedan hösten 2023 en egen skolenhet. Skolan är belägen mitt i området Ormkärr med närhet till fina naturområden och en stor skolgård. På Ormkärrsskolan som är en F-6 skola går ungefär 190 elever. Eftersom skolan nyligen blivit en egen skolenhet finns chansen att vara med och bygga skola och bidra till nytt. Ormkärrsskolan är en liten skola där alla känner varandra, både elever och medarbetare.
Nu söker vi dig, skickliga och omsorgsfulla skolsköterska, som vill kroka arm med oss på våra fina skolor och i arbetet framåt- att vara de bästa skolorna för våra elever!
Din roll
Vi söker dig som är närvarande, engagerad, professionell och som är van att ta ansvar för elevernas hälsa och lärande. Du har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande samt har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i mötet med eleven och/eller vårdnadshavare samt dina medarbetare. Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara flexibel, lösningsinriktad, självständig och mycket strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och långt sikt. Som skolsköterska skapar du goda relationer med barn/elever, personal och vårdnadshavare och har varje elevs bästa i fokus.
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du är en viktig lagspelare i skolans elevhälsoteam (EHT) vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det innebär bland annat att du är med och driver samt genomför workshops samt håller i aktiviteter för både elever och medarbetare.
Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. I Stockholms stad är man som skolsköterska anställd på skolan med rektor som närmsta chef. Det är också rektor som leder elevhälsoarbetet på skolan.
Som skolsköterska ansvarar du tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insatser. Den medicinska insatsen är en viktig del av skolans elevhälsoteam som tillsammans arbetar för att stödja eleverna i att nå sina mål. I arbetet inom Stockholms stad finns även central "Skolsköterska Med Medicinskt Ledningsansvar" som finns tillgänglig för råd, stöd och riktlinjer kring det medicinska arbetet.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom
Hälso -och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller
Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp,
Meriterande:
Tidigare arbetat som skolsköterska.
Erfarenhet av arbete i journalsystemet Prorenata.
God samarbetsförmåga och initiativtagande tillsammans med skolans samtliga yrkesgrupper.
Du har god datorvana och behärskar det svenska språket.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/966". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Snösätraskolan, Ormkärrsskolan Kontakt
Karin Schuber karin.schuber@edu.stockholm.se Jobbnummer
9789134