Skolsköterska till Rudbecksgymnasiet och Tullängsgymnasiet
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-03-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Till Rudbecksgymnasiet och Tullängsgymnasiet söker vi dig som i rollen som skolsköterska vill ingå i vår samlade elevhälsas gemensamma främjande och förebyggande arbete. Låter det som något som lockar dig? Då ska du söka redan idag!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Tjänsten är förlagd på både Rudbecksgymnasiet och Tullängsgymnasiet. Du kommer förlägga din tid mellan dessa skolor och ibland åka mellan, vilket inte är ett problem då det är cykelavstånd mellan de båda skolorna. Du kommer ha rektor på Rudbecksgymnasiet som din chef, men tiden kommer förläggas på båda skolorna. Tillsammans med övriga skolsköterskor på skolorna ingår du i vår samlade elevhälsa som är ett arbetslag. Arbetet som skolsköterska är främst hälsofrämjande och förebyggande. Du genomför hälsobesök, hälsosamtal, bedömer och ordinerar vaccinationer i nationella vaccinationsprogrammet, mottagningsarbete, dokumentation och administration. Du ansvarar för öppen mottagning med rådgivning, medicinska bedömningar, utför enklare sjukvårdsinsatser, organiserar och genomför skolläkarmottagning. Du har ett nära samarbete med övriga elevhälsan och annan skolpersonal runt våra elever och bidrar med medicinsk kompetens i skolans främjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Rektor är din närmsta chef. Du ingår även i ett professionsnätverk med övriga skolsköterskor i kommunen med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med främjande och förebyggande hälsoarbete
• ansvara för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen
• ansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar
• bidra med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetet
• tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbetar du för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjas
• initiera och medverka i utvecklings och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är en av Örebro Kommuns fyra gymnasieskolor. Skolan är centralt belägen med ca 1400 elever och ca 130 personal, här förbereder vi och rustar våra elever för framtiden genom att göra studierna varierade och verklighetsförankrade. Rudbecksgymnasiet erbjuder både högskole- och yrkesförberedande program: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. På skolan finns Riksgymnasiet för döva- och hörselskadade med både högskole- och yrkesförberedande program. Vi är en skola som har skolövergripande projekt där samtliga program deltar samt ett aktivt arbete kring trygghetsskapande aktiviteter. Skolan har en väl uppbyggd stödorganisation för elever i behov av stöd. Vi ser vinsten av att arbeta i team och vi ser varje program som en del av en helhet. Skolan har en ämnesorganisation som lärarna ingår i, där sker kompetensutveckling samt utveckling av ämnet och undervisningen. Vi söker nu dig som har god förmåga att bygga goda relationer med elever och arbetskamrater och som vill bidra till en professionell verksamhet för att skapa en kunskapande, lugn och trygg skolmiljö. Vi ses på Rudbeck!
Läs mer om skolan på vår hemsida; orebro.se/rudbecksgymnasiet
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde för ungdomar. Vi erbjuder en rad yrkesutbildningar på Bygg- och anläggning-, VVS- och fastighet-, Fordon- och transport-, El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet. Hos oss finns också det högskoleförberedande Teknikprogrammet. Skolan har även Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning samt Anpassad gymnasieskola. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.
Läs mer om skolan på vår hemsida; orebro.se/tullangsgymnasiet
Gymnasieskolorna är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och god datorvana. Som person är du medveten och har en god självinsikt. Du arbetar bra tillsammans med andra men kan även ta stort ansvar själv och ansvara över ditt eget arbete. Du kan organisera ditt eget arbete, planera och ha god struktur samtidigt som du kan vara flexibel i ditt arbetssätt. Som person är du även en god lyssnare och har en god förmåga att skapa relation till eleverna där du visar hänsyn och tillit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller specialistsjuksköterskaprogrammet- skolsköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som skolsköterska
• kunskaper i teckenspråk
• erfarenhet av arbete i journalsystem (Prorenata eller liknande)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 mars.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se
Örebro Kommun Jobbnummer
9799910