Skolsköterska till Rudbecksgymnasiet
2025-09-15
Rudbecksgymnasiet söker dig som i rollen som skolsköterska vill ingå i vår samlade elevhälsas gemensamma främjande och förebyggande arbete.
Om tjänsten
Tillsammans med övriga skolsköterskor på skolan ingår du i vår samlade elevhälsa som är ett arbetslag. Arbetet som skolsköterska är främst hälsofrämjande och förebyggande. Du genomför hälsobesök, hälsosamtal, bedömer och ordinerar vaccinationer i nationella vaccinationsprogrammet, mottagningsarbete, dokumentation och administration. Du ansvarar för öppen mottagning med rådgivning, medicinska bedömningar, utför enklare sjukvårdsinsatser, organiserar och genomför skolläkarmottagning. Du har ett nära samarbete med övriga elevhälsan och annan skolpersonal runt våra elever och bidrar med medicinsk kompetens i skolans främjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Rektor är din närmsta chef. Du ingår även i ett professionsnätverk med övriga skolsköterskor i kommunen med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med främjande och förebyggande hälsoarbete
• ansvara för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen
• ansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar
• bidra med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetet
• tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbetar du för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjas
• initiera och medverka i utvecklings och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är en attraktiv och växande gymnasieskola centralt belägen i Örebro. Skolan är en av fyra kommunala gymnasieskolor och erbjuder både högskole- och yrkesförberedande program. På skolan finns idag ca. 1400 elever och ca 130 personal fördelade på sex program; Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, IB programmet (International Baccalaureate), Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. På Rudbecksgymnasiet förbereds eleverna för framtiden genom varierade och verklighetsförankrade studier. Vi arbetar för att vara "En skola" och ser vinsten av att arbeta i team. Vi arbetar tillsammans med våra fyra ledord, Internationell, Business, Science och Humanity. Vi ses på Rudbeck!
Läs mer om skolan på vår hemsida, www.orebro.se/rudbecksgymnasiet
Rudbecksgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, där 1400 medarbetare arbetar i olika roller för att ge ungdomar och vuxna i Örebro samma förutsättningar till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns stor kompetens och möjlighet till utveckling i en kreativ och varierande miljö.
Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och god datorvana. Som person är du medveten och har en god självinsikt. Du arbetar bra tillsammans med andra men kan även ta stort ansvar själv och ansvara över ditt eget arbete. Du kan organisera ditt eget arbete, planera och ha god struktur samtidigt som du kan vara flexibel i ditt arbetssätt. Som person är du även en god lyssnare och har en god förmåga att skapa relation till eleverna där du visar hänsyn och tillit. Erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolans verksamhet samt kunskap i journalsystemet Prorenata ses som meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller specialistsjuksköterskaprogrammet- skolsköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som skolsköterskaPubliceringsdatum2025-09-15Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 september.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
