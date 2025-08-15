Skolsköterska till Resursskola i Eksjö
2025-08-15
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad?
Vi söker en engagerad och lyhörd skolsköterska till en fin resursskola i Eksjö åk 4-9.
Tjänsten är på 15% med start höstterminen 2025.
Vi söker dig som:
Har legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning inom barn och ungdom, distrikt eller skolsköterska.
Har erfarenhet av eller särskilt intresse för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Är tydlig, lyhörd och trygg i din yrkesroll.
Arbetar lågaffektivt och ser relationer som grund för gott bemötande.
Trivs i team, men är också självgående.
Förmåner
Klara Elevhälsa erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet att påverka din egen arbetstid.
Introduktion, uppföljning och rådgivning fås från Klaras MLA som också finns som stöd för dig på telefon.
Vi erbjuder dessutom betald kompetensutveckling i form av utbildningstillfällen, grupphandledning med psykolog samt nätverksträffar där du ges tillfälle att resonera och diskutera aktuella ämnen med andra konsulter.Bakgrund
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
För dig som är lite nyare i rollen erbjuder vi stöd och extra handledning.
När du arbetar på våra vårdgivarskolor är du en del i våra team. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en tryggare vardag med kompetens- och erfarenhetsutbyte. Inom vår vårdgivarorganisation har vi en tydlig struktur med ett väluppbyggt metodstöd och ledningssystem.
Inom Klara SkolPool har vi alltid korta kontaktvägar och du har alltid nära till din medicinskt regionansvariga och medicinska verksamhetschef.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Social och utåtriktad
- Flexibel
• Brinner för elevhälsa och våra barn och ungdomar
• Ett genuint intresse för förebyggande elevhälsaOm företaget
Med personlig service och lång erfarenheten i branschen hjälper vi såväl offentliga som privata uppdragsgivare med både det medicinska vårdgivaransvaret och bemanningslösningar för all personal inom elevhälsa. Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör.
Ambeas verksamhetsområde Klara är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom vård, omsorg och skola. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
