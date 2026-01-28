Skolsköterska till rektorsområde Skogstorp - Hållsta
2026-01-28
Vill du arbeta på en skola med engagemang och fokus på utveckling? Med ett positivt och uppskattande förhållningssätt skapar vi goda relationer. Vi väljer att se möjligheter som fokuserar på elevernas bästa egenskaper för att nå goda studieresultat. Vår vision är att hos oss får du mötas, glädjas och lyckas. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta förebyggande med elevers hälsa i rollen som skolsköterska.
I vårt rektorsområde Skogstorp och Hållsta går eleverna från F-9 och vi har cirka 960 elever. Rektorsområdet har runt 110 medarbetare och ligger i Skogstorp-Hållsta. Båda skolorna ligger söder om Eskilstuna och har nära till skog och natur. I vår personalgrupp är vi en hög andel behöriga pedagoger, här finns både trygghet och stabilitet. Vi ser F-9-perspektivet som en god förutsättning för arbetet med vår vision och vårt mål att alla elever ska bli gymnasiebehöriga efter sin skoltid hos oss.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med både yngre och äldre elever. En stor del av din tid arbetar du mot årskurs 7-9 på Skogstorpsskolan, en dag i veckan är du på Hållsta skola och arbetar mot årskurs F-6. Eftersom vi har ytterligare en skolsköterska finns stor möjlighet till samarbete och stöd, till exempel planerar ni vaccinationer tillsammans.
I tjänsten arbetar du bland annat med hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Fokus kommer också vara på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ditt arbete styrs utifrån elevernas behov och med stor frihet att styra din egen kalender. Ibland är du ute i klassrummen och informerar och stödjer eleverna. Till exempel skapar du forum för diskussioner inom olika ämnen. Du kommer ingå i ett erfaret elevhälsoteam som idag består av rektor, biträdande rektorer, speciallärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, bibliotekspedagog och team förebygg. Vi arbetar både med vardagsnära och förebyggande insatser.
Som ny hos oss får du introduktion och inskolning av en skolsköterskekollega samt har stöd av Medicinska elevhälsan. Du får möjlighet till kunskapsutbyte och kontakt med andra skolsköterskor genom den nätverksgrupp som du ingår i. Du deltar även i gemensam kompetensutveckling som anordnas av Medicinska elevhälsan och det finns möjlighet till grupphandledning tillsammans med skolsköterskekollegorna på de andra skolorna.Kvalifikationer
Du är sjuksköterska med vidareutbildning som skolsköterska/skolhälsovård, distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn/ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar, gärna i rollen som skolsköterska.
Du har förståelse för våra elevers olikheter och har förmågan att möta dem utifrån sin situation och personlighet. Du kan på ett självständigt sätt ansvara för din planering och dina ansvarsområden. Dessutom har du en god förmåga att samarbeta med övriga professioner på skolan, både intern och extern samverkan är en nyckel för att lyckas i arbetet. För oss är det viktigt att du är tydlig och har ett mod att våga lyfta saker i olika sammanhang.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Ersättning

Månadslön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48 Jobbnummer
