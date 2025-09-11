Skolsköterska till Oxelösunds skolor
Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Oxelösund Visa alla sjuksköterskejobb i Oxelösund
2025-09-11
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen i Oxelösund
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med fokus på elevernas välmående och utveckling. Dina uppgifter innefattar bland annat:
* Hälsosamtal och hälsokontroller.
* Medicinska bedömningar och enklare sjukvårdsinsatser.
* Vaccinationsprogram enligt nationella riktlinjer.
* Samarbete med elevhälsoteamet, vårdnadshavare och externa aktörer.
* Rådgivning och stöd i frågor som rör fysisk och psykisk hälsa.
Tjänsten är på 40 % och delas mellan två skolor. Du blir en viktig del av respektive elevhälsoteam och har möjlighet att arbeta nära både elever och personal i olika skolmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska.
* Självständig, ansvarstagande och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
* Intresserad av förebyggande arbete och att främja barns och ungas hälsa.
* Kommunikativ, flexibel och trygg i din yrkesroll.
* Meriterande är erfarenhet av arbete inom elevhälsa samt anpassad skola.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277374 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds kommun
(org.nr 212000-0324) Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Chef för central barn- och elevhälsa
Sofie Eriksson sofie.eriksson@oxelosund.se 0155-381 22 Jobbnummer
9503259