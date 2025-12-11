Skolsköterska till Nykvarns kommun
Nykvarns Kommun / Sjuksköterskejobb / Nykvarn Visa alla sjuksköterskejobb i Nykvarn
2025-12-11
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nykvarns Kommun i Nykvarn
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 11 500 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Lära och växa har hög kompetens inom kollegiet. Tillsammans tar vi ett brett ansvar för kvaliteten som gör skillnad på riktigt, från individ till kommunen som helhet. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas och växa i sin roll, i takt med en expanderande kommun. Vi tar beslut med stort engagemang, baserat på verkligheten för ett livsavgörande arbete!
Kontoret Lära och växa i Nykvarns kommun driver fyra kommunala grundskolor och anpassad grundskola för åk 1-9. På varje skola finns en huvudansvarig skolsköterska som ingår i den samlade elevhälsan. Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa genom att bidra till ökad likvärdighet där alla ges stöd att utvecklas mot utbildningens mål i en trygg och tillgänglig lärmiljö. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda förutsättningar för utveckling i en inspirerande miljö. Som skolsköterska hos oss får du ett omväxlande, utmanande och intressant uppdrag i en organisation med närhet till samverkan både kommunövergripande och riktat mot enskild skola.
Skolsköterska till Nykvarns kommunPubliceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande skolsköterska till en av våra grundskolor. Som skolsköterska i Nykvarns kommun är du anställd inom den centrala elevhälsan och placerad på en av våra skolor. Din närmaste chef är Verksamhetschef elevhälsa som också är medicinskt ledningsansvarig. Tillsammans arbetar vi för att främja en god och tillgänglig lärmiljö för våra elever.Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss får du ett omväxlande, utmanande och intressant uppdrag i en organisation med närhet till samverkan både internt och externt. Du ansvarar för att planera och genomföra elevhälsans medicinska insatser (EMI) enligt riktlinjer och basprogram. Detta innebär bland annat att du:
Genomför hälsobesök och hälsoundersökningar enligt kommunens basprogram samt erbjuder vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Erbjuder öppen mottagning och enklare sjukvårdsinsatser för elever.
Bidrar med din medicinska kompetens i skolans elevhälsoarbete, både i EHT (elevhälsoteam) och i våra arbetslag.
Arbetar tvärprofessionellt tillsammans med skolläkare, skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger, lärare, fritidspersonal, elever och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och hälsa.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande och självständig, men förstår också vikten av samarbete och kommunikation. Du är trygg i din roll och har förmågan att snabbt anpassa dig när omständigheterna förändras. Du har ett stort engagemang för elevernas bästa och vill vara med och utveckla vårt hälsofrämjande arbete. Du trivs med att ta egna initiativ och är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov. Din medicinska kompetens och din förmåga att skapa goda relationer gör att du kan ge elever och vårdnadshavare tryggt stöd.
Kan arbeta strukturerat och självständigt, men också bidra i team
Har god kommunikationsförmåga och kan bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Är flexibel och drivs av att ta ansvar för utveckling och förbättring
Engagerad och strukturerad med god förmåga att dokumentera och följa upp
God kännedom om skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen men även andra relevant lagar för yrket inom elevhälsans medicinska insatser
Erfarenhet av digitala verktyg och god datavana.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistretKvalifikationerKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska
Har förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Meriterande om du har erfarenhet av arbetet som skolsköterska
Erfarenhet av arbete i journalsystemet ProrenataKörkortskrav
Vi erbjuder:
Som skolsköterska i Nykvarns kommun får du ett omväxlande och utvecklande arbete i en inspirerande och stödjande miljö. Du kommer att arbeta nära både skolledning och andra professioner inom elevhälsan, vilket skapar en dynamisk och lärorik arbetsplats. Du ingår i nätverk tillsammans med resterande skolsköterskor i kommunen. Tillsammans har ni regelbundna EMI konferenser som leds av din närmaste chef. Du erbjuds även introduktionsutbildning och inskolning med stöd av utsedd mentor och verksamhetschef för elevhälsan.Så ansöker du
Stor vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Läs mer här
Vår hemsidahttps://nykvarn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2025:055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
(org.nr 212000-2999) Kontakt
Verksamhetschef
Katja Saado 08-55501130 Jobbnummer
9640457