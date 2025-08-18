Skolsköterska till Nordic International Essingen
2025-08-18
Ditt uppdrag
I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Du ingår i skolans elevhälsa som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Du skall även bidra till att utveckla skolans elevhälsoarbete tillsammans med övriga kollegor och med fokus på det främjande arbetet.
Som skolsköterska ansvarar du för att följa årshjulet för den elevmedicinska insatsen på skolan.
För att ansöka vill vi att du har erfarenhet från arbete som skolsköterska.
är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.
För att lyckas i rollen vet vi att du har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och att du på ett empatiskt och tryggt sätt kan kommunicera med dessa grupper.
har förmåga att snabbt kunna omprioritera vid förändrade arbetsförhållanden och samtidigt behålla ett professionellt och respektfullt bemötande.
Villkor Tjänstgöringsgrad: 80-100%.
Anställningsform: Vikariat för föräldraledighet läsåret 2025/2026.
Tillträde: Snarast.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Watma Education AB
https://nordicinternational.se/
Nordic International School
