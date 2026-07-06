Skolsköterska till mysig grundskola i Nacka.
Klara SkolPool AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Välkommen med din ansökan till Klara Elevhälsa!
Vi söker nu en skolsköterska till en mysig och välfungerande F-5 skola i Gustavsberg med start omgående.
Tjänstgöring 20%.
Tjänsten ska tillsättas till hösten 2026 och pågår initialt ett läsår.
Kom in med din ansökan redan idag!
Förmåner
Klara Elevhälsa erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet att påverka din egen arbetstid.
Introduktion, uppföljning och rådgivning fås från Klaras MEC som också finns som stöd för dig på telefon.
Vi erbjuder dessutom betald kompetensutveckling i form av utbildningstillfällen, grupphandledning med psykolog samt nätverksträffar där du ges tillfälle att resonera och diskutera aktuella ämnen med andra konsulter.Bakgrund
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
För dig som är lite nyare i rollen erbjuder vi stöd och extra handledning.
När du arbetar på våra vårdgivarskolor är du en del i våra team. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en tryggare vardag med kompetens- och erfarenhetsutbyte. Inom vår vårdgivarorganisation har vi en tydlig struktur med ett väluppbyggt metodstöd och ledningssystem.
Inom Klara Elevhälsa har vi alltid korta kontaktvägar och du har alltid nära till din medicinskt regionansvariga och medicinska verksamhetschef.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Social och utåtriktad
- Flexibel
• Brinner för elevhälsa och våra barn och ungdomar
• Ett genuint intresse för förebyggande elevhälsaOm företaget
Med personlig service och lång erfarenheten i branschen hjälper vi såväl offentliga som privata uppdragsgivare med både det medicinska vårdgivaransvaret och bemanningslösningar för all personal inom elevhälsa. Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör.
Ambeas verksamhetsområde Klara är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom vård, omsorg och skola. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Läs gärna mer på www.klarakompetens.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara SkolPool AB
(org.nr 556812-6980), https://klarakompetens.se/
Fyrverakarbacken 28 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Klara Elevhälsa Kontakt
Jehona Behramaj jehona.behramaj@klarakompetens.se 073-2594168 Jobbnummer
9993740