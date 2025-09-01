Skolsköterska till Lina grundskola
Lina grundskola är en F-9 skola med ca 390 elever där lärandet står i centrum. Nyfikenhet, goda relationer, höga förväntningar och trygghet är en självklarhet. Vårt mål är att alla elever som lämnar Lina grundskola ska ha goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet att skapa sin framtid!
Hos oss får alla elever utvecklas efter sina förutsättningar. Vi strävar ständigt efter att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och språk.
Vi erbjuder kompetent och engagerad personal, varierande och kommunikativt arbetssätt med ett fokus på språkets roll i alla ämnen.
På Lina grundskola arbetar vi tillsammans för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina högt uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid kartläggning, uppföljning och resultat. Vårt kollegiala utvecklingsarbete ger dig möjligheten att ständigt utveckla din undervisningspraktik där höga förväntningar, stöttning och rika möjligheter till språk- och kunskapsutveckling står i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Lina grundskola söker en engagerad skolsköterska som vill vara en del av vårt elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi främjande och förebyggande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs utveckling och lärande.
I rollen som skolsköterska har du en nyckelfunktion i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du är en del av ett tvärprofessionellt elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.
Ditt uppdrag innebär att arbeta elevnära på både individ- och gruppnivå, med fokus på att stärka elevers hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för att genomföra hälsosamtal och vaccinationer samt samverkar med vårdnadshavare och externa myndigheter vid behov.
Du kommer också att arbeta i nära dialog med skolans arbetslag och bidra med din kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Ditt arbete är en viktig del av skolans gemensamma uppdrag att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för alla elever.
Vem är du?
Krav:
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom skolhälsovård.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom skola.
• Tjänsten ställer krav på både självständighet och ledarskap.
• Du är trygg i din profession, har god organisationsförmåga och bidrar aktivt till skolans utveckling.
• Du har en vilja att utvecklas i din yrkesroll och söker en arbetsmiljö där du kan växa, både professionellt och personligt.
• Du har ett tydligt salutogent förhållningssätt och förmåga att leda andra i ett hälsofrämjande arbete, där fokus ligger på elevernas styrkor och möjligheter.
• Ditt arbete präglas av god samarbetsförmåga, och du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer - såväl internt inom skolans elevhälsoteam som externt med exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård samt BUP.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
