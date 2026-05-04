Skolsköterska till Kinnared och Torups skolor
Hylte kommun / Sjuksköterskejobb / Hylte Visa alla sjuksköterskejobb i Hylte
2026-05-04
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Om verksamheten
Kinnareds och Torups skolor ligger i den södra delen av Hylte kommun. Kinnareds skola är en F-6-skola med cirka 80 elever medan Torups skola är en F-6-skola med omkring 200 elever. Båda skolorna är nyrenoverade och erbjuder ändamålsenliga lokaler samt funktionella skolgårdar med stora ytor för uteaktiviteter och närhet till naturen. Vi tror att en bra skola skapas gemensamt av alla som verkar i den. Hos oss är elevernas delaktighet och inflytande över sin skoldag och verksamheten på fritidshemmet viktigt. Våra skolor genomsyras av mottot att barn som trivs och känner sig trygga lär sig bättre. En trygg lärandemiljö kännetecknas hos oss av respekt, arbetsglädje, kreativitet och ett nära samarbete mellan elever och vuxna.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolsköterska till Kinnareds och Torups skolor. I uppdraget som skolsköterska är du en viktig del av skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tillsammans med övrig personal möter du eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. Vårt gemensamma mål är att ge varje elev förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag i en skola där alla ständigt utvecklas och där lärandet sker tillsammans. Skolan är en lärande organisation där alla är medskapare av kunskap och där nya frön sås varje dag. Du arbetar utifrån en inkluderande helhetssyn på eleven och bidrar med din kompetens i Elevhälsoteamet som består av rektor, ledningsstöd, specialpedagog, speciallärare och socialpedagog. Arbetet innebär att du, både självständigt och tillsammans med andra, utvecklar kreativa strategier för att möta elevers olika behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta nära engagerade kollegor och som ser arbetsmiljö, samarbete och utveckling som viktiga delar av uppdraget. Du har ett stort engagemang för elevers hälsa och välmående och trivs i en roll där du får bidra till både individens och verksamhetens utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ett gott samarbetsklimat och du ser möjligheter i förändring och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att vara relevant för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:
Examen från specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska
Förmåga att se både individens och gruppens behov
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team mot gemensamma mål
Ett flexibelt arbetssätt och ett intresse för elevernas inflytande och delaktighet
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan.
Videohttps://www.youtube.com/embed/fT67GSVhzuo?si=mNWheDtdWz2bIkRq Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK Kontakt
Rekryterande chef
Blomqvist, Marie marie.blomqvist3@hylte.se 072-1793277 Jobbnummer
9889426