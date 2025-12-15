Skolsköterska till Hubertusgården och Fågelskolan
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-12-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som skolsköterska på Hubertusgården och Fågelskolan består av främjande och förebyggande hälsoarbete, vaccinering av elever, hälsokontroller samt enklare sjukvårdsinsatser.
Du deltar i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledning, skolpsykolog, kurator, speciallärare och specialpedagoger.
Tjänsten är tillsvidare med tjänstgöringsgrad på 100%.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska, barnsjuksköterska alternativt skolsköterska. Vi ser även gärna att du har utbildning inom MI (motiverande samtal). Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande, gärna inom hela åldersspannet F-9. Det är särskilt meriterande med erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Som person är du förtroendeingivande, självständig och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har ett genuint intresse för eleverna, är empatisk och lyhörd och arbetar för att stödja dem i deras utveckling samt har lätt att skapa och bibehålla goda relationer inom yrket. Du trivs med att ingå i ett team med olika professioner där vi tar ett gemensamt ansvar för elevhälsan. Vidare har du lätt för att samarbeta och att kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare.
I Lunds kommun sker den digitala dokumentationen i Prorenata och vi ser därför gärna att du har erfarenhet av att använda detta system.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
På både Hubertusgården F-6 och Fågelskolan F-9, särskilt i anpassad grundskola, spelar elevhälsan en central roll. I elevhälsoteamet ingår utöver skolsköterska även skolkurator, socialpedagog, speciallärare/specialpedagoger samt skolpsykolog. Vårt elevhälsoteam är ett viktigt nav i skolans utveckling både på organisations-, grupp-/klass- och individnivå.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1172". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Pernilla Vesterlund, rektor Hubertusgården pernilla.vesterlund@lund.se 046-3594348 Jobbnummer
9645189