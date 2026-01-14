Skolsköterska till Hedebyskolan och Kyrkskolan, tillsvidare 80%
2026-01-14
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Skolsköterska till Hedebyskolan och Kyrkskolan
Hedebyskolan är en högstadieskola åk 7-9 som ligger mitt i Vagnhärad med ca 230 elever. Kyrkskolan, åk f-6, är belägen i Västerljung. Välkommen till oss!
DITT UPPDRAG SOM SKOLSKÖTERSKA
I din roll som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande. Som skolsköterska är det viktigt att du arbetar för elevernas bästa i nära samarbete med övriga medarbetare på skolan samt med vårdnadshavare.
Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog och skolledning för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål. Du samarbetar med andra skolsköterskor och skolläkaren kring vaccinationer och andra medicinska uppdrag.
Rektor är din närmsta chef. Systemstöd är journalsystemet PMO.
Befattningen innebär 80% tjänst fördelat på 60% på Hedebyskolan och en dag i veckan 20% på Kyrkskolan.
VEM SÖKER VI?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i Hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt öppen hälso- och sjukvård eller har specialistutbildning till skolsköterska. Erfarenhet av förebyggande hälsoarbete, skolhälsovård och barnhälsovård är meriterande.
Som skolsköterska har du goda kunskaper om vad som är hälsofrämjande och vad som påverkar elevers utveckling och lärande. Du förutsätts ha ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med eleven. Du har god förmåga att samarbeta i tvärprofessionellt team. Du kan skapa goda relationer och har förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de omvårdnadsåtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos eleverna. Du ska ha färdighet och förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid, 80%
Tillträde: Enligt överenskommelse
VILL DU VETA MER?
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om barn och utbildning i Trosa kommun här.
MLA Skolsköterska
Jobbnummer 9682956
