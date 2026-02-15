Skolsköterska till Hagmarkens Friskola i Uppsala

Byängsskolan AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-02-15


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Byängsskolan AB i Uppsala, Täby eller i hela Sverige

Vi söker en engagerad och trygg skolsköterska till vår lilla F-3 skola i Uppsala. Skolan har cirka 86 elever och präglas av en familjär stämning, nära relationer och ett starkt elevfokus.
Som skolsköterska hos oss har du en viktig roll i skolans elevhälsoarbete. Du arbetar i nära samverkan med elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning för att främja elevers hälsa, lärande och utveckling. Hos oss får du möjlighet att verkligen lära känna eleverna och göra skillnad i deras vardag.
Tjänsten är på 20%, en dag/vecka.
Ditt uppdrag innefattar bland annat:
• Genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt det nationella Barnvaccinationsprogrammet
• Arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samarbete med övrig personal
• Vara ett medicinskt sakkunnigt stöd till skolledning och pedagoger
• Dokumentera i journalsystem Prorenata enligt gällande riktlinjer
• Delta i elevhälsomöten och samverka med externa vårdinstanser vid behov
• Stötta elever i samtal kring hälsa, välmående och livsstil.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska, med vidareutbildning som specialist inom barn- och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
• Har erfarenhet av att arbeta med barn och unga
• Är van att arbeta självständigt och strukturerat
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom EMI och elevhälsan
• Regelbunden handledning och kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan nu.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rashin.lotfali@byangsskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Byängsskolan AB (org.nr 556756-3316)
Kyrkvägen 2 (visa karta)
743 81  BÄLINGE

Arbetsplats
Hagmarkens Friskola

Kontakt
Rashin Lotfali
rashin.lotfali@byangsskolan.se

Jobbnummer
9743167

Prenumerera på jobb från Byängsskolan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Byängsskolan AB: