Skolsköterska till Häggviks Gymnasium
2025-09-29
Skolsköterskans uppdrag är att tillsammans med skolledning och övriga kompetenser inom elevhälsan skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande genom att bidra med ett medicinskt perspektiv.
Du träffar elever individuellt för Hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt vårt Basprogram, du följer upp elevers hälsobesvär och samverkar med relevanta kontakter inom och utom skolan med syfte att stödja elevens lärande.
Du organiserar skolläkarmottagningar löpande under läsåret samt kan komma att delta vid viss hälsoundervisning på gruppnivå under läsåret, ofta tillsammans med andra av elevhälsans professioner.
Du är även delaktig i arbetet med att utveckla elevhälsans förebyggande och främjande insatser på skolan samt i utformningen kring elevernas arbetsmiljö.
På våra skolor används prorenata för såväl journalföring i medicinsk journal som dokumentation av EHT-arbetet i Elevakt. Arbetet ställer stora krav på en god förmåga att samverka med elever, föräldrar/vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och verksamheter utanför skolan men även administrativa förmågor för att upprätthålla en god patientsäkerhet. Din närmaste chef kommer vara rektor på en av skolorna. Du kommer att ha stöd av MLA/samordnande skolsköterska i ditt arbete samt deltar i företagets skolskötersketräffar var 6-8:e vecka.
Din bakgrund
För att du ska trivas hos oss så tror vi att du arbetar självständigt och under eget yrkesansvar. Du skapar goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare - alltid med varje elevs bästa i fokus. För att nå detta behöver du vara prestigelös tillsammans med de människor du möter samt en närvarande och engagerad person. Du är prestigelös, har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och kommunikativ och du har en förmåga att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen. Du är även flexibel med gott omdöme samt är målfokuserad, noggrann och strukturerad. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Förväntningar
Då samtliga av våra elever har en diagnos inom NPF/IF ser vi gärna att du har ett stort intresse och engagemang för denna elevgrupp - och att du inom ramen för din roll tycker om att få vara med att påverka och utveckla. Det är meriterande om du har arbetat som skolsköterska tidigare. Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning Barn och ungdom 60 hp eller Skolsköterska 60 hp eller Distriktssköterska 75 hp eller på annat sätt förvärvad kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Vikariat under perioden 2026.01.07-2026.12.18
Omfattning: Deltid på 40%
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Lön: Individuell lön
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2025.10.30. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta;
Verksamhetschef Anna Treskog, tel: 073-372 03 56, epost: anna.treskog@up.se
Samordnande skolsköterska med MLA: Weronica Lombardi, tel: 072-509 93 69 epost: weronica.lombardi@up.se
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
