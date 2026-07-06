Skolsköterska till Gymnasieskolan Vipan
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-06
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Tjänsten är förlagd på Gymnasieskolan Vipan som är Lunds kommuns gymnasium med inriktning mot yrkesutbildningar, individuellt alternativ och anpassad gymnasieskola. På skolan finns ett antal skolsköterskor anställda med ansvar för olika delar av våra utbildningar.
Arbetet är främst hälsofrämjande och förebyggande med eleverna på några av
skolans program. Du ingår i skolans elevhälsa där alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du är även med och bidrar till att utveckla skolans elevhälsoarbete tillsammans med övriga kollegor med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. I ditt uppdrag ingår bl.a. hälsosamtal, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, frågor kring livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt samarbete tillsammans med skolsköterskekollegor och skolläkare. Utöver detta förekommer även gruppinriktade insatser och i uppdraget som skolsköterska behöver du vara flexibel och ha förmåga att snabbt prioritera. Självklart har du ett professionellt och bra bemötande mot såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska,
barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Utöver det behöver du ha en god förmåga att samarbeta som en del av ett team, både inom skolan och med övriga professioner inom elevhälsan. Du behöver även vara skicklig på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Meriterande om du tidigare arbetat som skolsköterska.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gymnasieskolan Vipan är en modern gymnasieskola och Lunds enda kommunala yrkesskola. Cirka 1200 elever genomför sin utbildning här, uppdelade på åtta nationella yrkesprogram, anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram.
Skolan ligger i det expansiva och vackra Vipeholmsområdet, öster om centrala Lund, där det just nu byggs bostäder och affärskvarter. Skolan är mitt i en stor satsning och bygger nytt och renoverar fastigheter i projektet Campus Vipan. Läs mer om Vipan här: https://www.lund.se/vipan
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Vipeholmsvägen (visa karta
)
224 66 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pia Tallving pia.tallving@lund.se 046-3597320 Jobbnummer
9992916