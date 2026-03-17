Skolsköterska till gymnasieskola 70%
2026-03-17
Nu söker vi en legitimerad skolsköterska till våra gymnasieskolor.
Om Cedergrenska
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning visar att pedagogen är den viktigaste faktorn för elevernas utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus.
Våra tre värdeord, samarbete, tillit och professionalism guidar oss genom vår yrkesvardag och skapar både förutsättningar i vårt arbete, samt bidrar till en trivsam tillvaro för oss alla.
Om skolorna
Tjänsten är en deltidstjänst på 70% fördelad på två gymnasieskolor: Odengymnasiet och Vård- och omsorgsymnasiet.
Odengymnasiet är belägen nära vackra Vinterviken vid Örnsbergs tunnelbanestation. Vi har omkring 270 elever och 25 personal. Vår skola genomsyras av en trevlig och familjär stämning där lärare och elever arbetar tätt tillsammans med god laganda. Vi erbjuder Frisör- och Stylistprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och introduktionsprogrammen Programinriktat val, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ.
Vård- och omsorgsgymnasiet, Vogy, ligger vid Sollentuna centrum med närhet till pendeltåg och bussar. Vi är en mindre gymnasieskola med ca 170 elever. Att skolan är liten gör att alla lärare och elever känner varandra, vilket skapar en trygg atmosfär. På Vogy är vi specialiserade på vård- och omsorgsprogrammet och våra elever blir undersköterskor vid examen. Vi erbjuder också introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion mot vård- och omsorg.
Om rollen
Elevhälsans medicinska insats har ett uppdrag som är hälsofrämjande och -förebyggande enligt basprogram, skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Arbetet ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
I rollen som skolsköterska arbetar du nära eleverna och skolans personal. Du är närvarande i vardagen, aktivt uppsökande och en central del i skolans elevhälsoteam och dess gemensamma arbete. Du trivs med att möta elever med olika bakgrund, mål och förutsättningar, och du har en stark tro på varje elevs möjlighet att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
I skolsköterskans uppdrag ingår bland annat att följa elevernas hälsoutveckling, genomföra elevhälsosamtal och vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Du deltar i regelbundna möten med elevhälsoteamet. Du arbetar förebyggande och är en viktig del i skolans samlade elevhälsoarbete, där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för varje elevs utveckling.
Vi söker dig som:
• är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom någon av följande inriktningar:
• skolsköterska
• distriktssköterska
• hälso- och sjukvård för barn och ungdom
• har ett starkt elevfokus och en genuin vilja att skapa skillnad i ungas liv. Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta som skolsköterska och du trivs i en miljö där relationer och tillit är grunden för lärande. * Har god samarbetsförmåga med elevhälsa, mentorer och skolledning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett uppdrag där du får göra verklig skillnad. Du blir del av engagerade och elevnära team, där alla arbetar tillsammans för varje elevs bästa. Vi erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag.
Låter detta som din nästa utmaning? Sök via knappen nedan.
Vid frågor om tjänsten kontakta rektor Sophia Logrell, sophia.logrell@vogy.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70%. Sex månaders provanställning tillämpas.
Anställnings start är i augusti 2026
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
