Skolsköterska till grundskola Ystad, 90 %
Alltid Astrid AB / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter vår nya kollega, en skolsköterska till en trevlig grundskola i Ystad. Schemaläggning är på 90 % med start augusti 2026 eller så nära som möjligt.
Vårt erbjudande
Alltid Astrid erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet till utveckling och påverkan. Vi arbetar nära varandra för att lära av varandra och stötta varandra.
Du kommer få en genomarbetad introduktion till din nya roll och tillhör sedan vår medicinska organisation med uppbackning och handledning från vår medicinska verksamhetschef och övriga resurser. Alla våra skolsköterskor får betald medlemsavgift i Skolsköterskornas riksorganisation. Bakgrund
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård, men vi ser också positivt på andra relevanta vidareutbildningar och erfarenheter.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande egenskaper:
• Van vid att planera och strukturera ditt arbete
• Proaktiv och handlingskraftig
• Social med en vilja att arbeta tillsammans i professionsöverskridande team
• Lösningsorienterad
• Ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling
• Stort intresse av och nyfikenhet kring förebyggande elevhälsaOm företaget
Alltid Astrid är ett nytt bolag inom elevhälsan, men med lång och omfattande erfarenhet och högt ställda mål inför framtiden. Tillsammans ska vi göra Alltid Astrid till det självklara valet att samarbeta med.
Med Alltid Astrid kan du få en långsiktig och spännande karriär eller ett intressant och omväxlande deltidsuppdrag.
För oss är kulturen det viktigaste vi har och vi agerar och arbetar efter våra tre värderingar:
Alltid tillsammans - partnerskap med uppdragsgivare, inom teamet och kring barnet
Alltid framåt - anamma ny forskning och tekniska möjligheter som kan stärka elevhälsans erbjudande
Alltid på riktigt - riktig kvalitet, riktigt ansvar och riktig omsorg
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag!
Välkommen till Alltid Astrid - elevhälsa på riktigt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alltid Astrid AB
(org.nr 559496-2721), http://www.alltidastrid.se Arbetsplats
Alltid Astrid, Ystad Jobbnummer
9956289