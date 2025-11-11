Skolsköterska till grundskola
2025-11-11
Clockwork elevhälsa finns för huvudmän som behöver stöd i elevhälsoarbetet. Förutom att bemanna och rekrytera personal till elevhälsan kan vi bidra på plats med ett team, likaväl som på distans. Clockwork Elevhälsa leds av en tidigare specialpedagog och skolledare.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! När ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer på: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Arbetsuppgifter
Vi söker en skolsköterska för ett kortare konsultuppdrag på en grundskola i Falkenbergs kommun. Tjänsten tillträds i början av januari 2026, slutdatum är ännu ej fastställt. Omfattning på tjänsten är cirka 40% med arbete två dagar i veckan.
I ditt uppdrag som skolsköterska ingår det arbetsuppgifter som bland annat främjande och förebyggande hälsoarbete, hälsosamtal, vaccinationer och dokumentation. Du kommer att arbeta på både individ- och gruppnivå. Det är meriterande om du har lång tidigare erfarenhet av yrket samt är insatt i de olika system som krävs som exempelvis PMO och Prorenata Journal.Profil
Vi söker dig som har en specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Du är en samarbetsorienterad person som trivs med att skapa relationer med elever, kollegor, ledning och vårdnadshavare. Som skolsköterska har du en tydlig närvaro i de olika skolsammanhangen där eleverna befinner sig. Du har en god förmåga till att arbeta självständigt samt prioritera dina arbetsuppgifter med god datorvana.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk.Så ansöker du
Skicka in din ansökan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök tjänsten via: www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB
Rasmus Nordahl rasmus.nordahl@clwork.se
