Skolsköterska till Grillska Anpassad gymnasieskola Liljeholmen
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i ett skickligt elevhälsoteam. Vill du bidra med din kompetens och utveckla elevhälsan ännu mer på Grillska Anpassade Gymnasiet samt introduktionsprogram Allmän?
Som skolsköterska har du en nyckelroll i skolans elevhälsoteam (EH) och arbetar nära rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, skolläkare och övriga professioner inom elevhälsan. Tillsammans bidrar ni med olika kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, hälsa och utveckling.
I rollen ingår att du söker upp och kallar elever för hälsosamtal och avstämningar samt möter elever som söker dig för tillfälligt stöd. Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom elevhälsoarbetet ingår. Elevhälsoteamet arbetar också med elevernas närvaro och informerar om kost, hälsa, sömn och motion för hållbara levnadsvanor och goda förutsättningar till lärande. Teamet präglas av öppenhet och nära samarbete och kollegialt lärande.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.Kvalifikationer
För denna tjänst förväntar vi oss att du har adekvat högskoleutbildning mot skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Du måste vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom (eller motsvarande utbildning från annat EU-land) alternativt ha specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller specialistsjuksköterskeexamen för distriktssköterska eller skolsköterska. Du arbetar enligt Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan.
Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag på gymnasienivå samt Anpassad gymnasieskola är meriterande.
Vi söker dig som är flexibel, trygg, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt.
I våra skolor är det personliga mötet är viktigt. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt.
Önskvärt är också erfarenhet av förebyggande hälsoarbete, kunskap och kompetens om ANT, sex och samlevnad, hälsovanor, stress och psykisk hälsa.
Vi värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 50%
Tillträde: 10 augusti 2026, enligt överenskommelse
Kontakt: susanna.bergholm@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om vår skolorganisation
Grillska gymnasieskolorna drivs av Sveriges största idéburna huvudman på gymnasienivå. Att vi är idéburna innebär att vi drivs i stiftelseform och som non-profit-organisation och vi är samtidigt icke-konfessionella och icke-politiska. Totalt har stiftelsen ca 3 000 elever varav drygt 60 går på i vår anpassade gymnasieskola i Liljeholmen samt 60 på IMA. Därutöver finns vi i Eskilstuna, Liljeholmen, Kungsholmen, Uppsala, Västerås och Örebro.
Vi drivs av vår vision om ett mänskligare samhälle och hos oss får alla dagliga omvärldssamtal och engagemangsutbildning. Stadsmissionens Skolstiftelse eftersträvar omfattande samverkan med omgivande samhälle och är representerade i flera nationella sammanhang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: susanna.bergholm@grillska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstiftelse
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Grillska Anpassade Gymnasiet i Liljeholmen Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Bergholm Van Ampt susanna.bergholm@grillska.se Jobbnummer
9994359