Skolsköterska till Elevhälsan i Härryda kommun
2025-11-13
Din arbetsplats
Elevhälsans medicinska enhet i Härryda kommun omfattar 2 skolläkare och 14 skolsköterskor som arbetar i kommunens grundskolor samt 4 skolsköterskor och en skolläkare som arbetar på gymnasiet. Enheten leds av verksamhetschef HSL tillika enhetschef Elevhälsa.
Enheten ingår i sektorn för utbildning, kultur och fritid. Sektor för utbildning, kultur och fritid (UKF) ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, samt anpassad grundskola.
Du har din arbetsplats/ placering på Djupedalskolan (åk 4-9) i Mölnlycke
Du arbetar för att alla barn, unga och vårdnadshavare i Härryda kommun ska kunna känna sig nöjda och trygga i skolan.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s hälsoprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete.
Du ingår i en professionsgrupp med skolsköterskekollegor vars syfte är att främja kvaliteten i det hälsofrämjande och förebyggande arbete som skolsköterskan bedriver, genom kollegialt lärande, reflektion, och professionell utveckling. Dessa möten är viktiga för att skolsköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat, följa riktlinjer, och hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde, ni träffas varannan vecka.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska eller inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Eller likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med barn och unga och vill hjälpa dem till en positiv skolgång. Körkort krävs.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person behöver du vara trygg, stabil, ansvarstagande, flexibel och självständig.
Du behöver ha lätt för att samarbeta och det är viktigt att du är noggrann och kan strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt.
Intresse för kvalitets- och verksamhetsutveckling är en klar fördel, liksom förmåga att tänka helhet.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Som skolsköterska hos oss arbetar du i ett engagerat och trevligt team/professionsgrupp där vi stöttar och hjälper varandra att lyckas.
Du kommer få gott stöd och vägledning av professionsgruppen, din mentor, skolläkare och verksamhetschef HSL/enhetschef. Du kommer bli erbjuden regelbunden handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
