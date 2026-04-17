Skolsköterska till centralt elevhälsoteam - arbete på skolor i Dalarna
Olympica söker nu en engagerad skolsköterska som vill arbeta i vårt centrala elevhälsoteam med ett tydligt fokus på främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
Olympica driver skolor med en helhetssyn på lärande där kunskap, trygghet och hälsa hänger ihop. Vår värdegrund bygger på att varje elev ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt, i en trygg och inkluderande miljö.
Tjänsten är fördelad mellan våra grundskolor i Hedemora F-6, Ludvika (Håksberg) F-6 samt Leksand (Excel) F-9. Du blir en viktig del i ett samlat elevhälsoarbete där samverkan, kvalitet och elevens bästa alltid står i fokus.
Om uppdraget
Som skolsköterska hos oss arbetar du i första hand främjande och förebyggande för att stärka elevers hälsa och skapa goda förutsättningar för lärande. Du bidrar till att utveckla hälsofrämjande arbetssätt och strukturer på skolorna.
Du ansvarar för elevhälsans medicinska insatser och genomför hälsobesök, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser enligt basprogram. Du identifierar tidigt behov av stöd och samverkar med övriga professioner i elevhälsoteamet.
Du ingår i ett centralt elevhälsoteam tillsammans med andra professioner där ni tillsammans driver och utvecklar det förebyggande elevhälsoarbetet. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsköterska eller distriktssköterska
har erfarenhet av arbete med barn och unga
har ett starkt intresse för främjande och förebyggande arbete
är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga
arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du värdesätter teamarbete
Vi erbjuder
ett meningsfullt och varierande arbete med fokus på långsiktigt elevhälsoarbete
ett nära samarbete i ett centralt elevhälsoteam
möjlighet att påverka och utveckla skolornas hälsofrämjande och förebyggande insatser
en organisation där hälsa, rörelse och lärande går hand i hand
Tjänsten innebär arbete på flera orter vilket kräver viss flexibilitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: elin.lindner@olympica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan skolsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olympica AB
(org.nr 556593-8700)
Solbergsvägen 2 (visa karta
)
771 36 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olympicaskolan i Håksberg Kontakt
Skolchef
Elin Lindner elin.lindner@olympica.se Jobbnummer
9862421