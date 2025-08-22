Skolsköterska till centrala barn- och elevhälsan, 40%
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Mjölby Visa alla sjuksköterskejobb i Mjölby
2025-08-22
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Som skolsköterska kommer du ingå i den centrala barn- och elevhälsan i Mjölby kommun. Elevhälsoorganisation i kommunen består av kuratorer, psykologer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger/speciallärare riktade mot förskolan och logopeder. Som skolsköterska kommer du ingå i ett team med övriga skolsköterskor och skolläkare. Du kommer ha din placering på en av kommunens skolor i och i huvudsak arbeta riktat mot elever på den specifika enheten. Då vi eftersträvar likvärdighet för alla våra barn och unga i kommunen kommer du utföra uppdrag på andra skolor tillsammans med dina kollegor i teamet.
Vill du ingå i en elevhälsa i framkant som sätter barnet i centrum och där vi tillsammans skapar en utbildning där alla kan och vill vara?Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska som är fokus för elevhälsans arbete. Du kommer att utföra hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Som skolsköterska erbjuder du mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Som nyanställd skolsköterska i Mjölby kommun kommer du att få en introduktion och stöd av kollegor i ett välfungerande team. Professionsteam träffas varje vecka och har fokus på kvalitetsutveckling och där finns även möjlighet att kontinuerligt stödja varandra i teamet.
Du är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar. Du kommer vidare att ordinera och utföra vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du följer elevernas utveckling i syfte att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Tillsammans med skolans övriga professioner stöttar du eleverna mot utbildningens mål och undanröjer hinder, detta sker delvis genom deltagande på skolans elevhälsoteamsmöten.
Du kan komma att ge handledning och konsultation till skolans övriga personal. Som skolsköterska samverkar du med elevhälsans alla delar samt externa samarbetspartner. Uppdraget styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för elevhälsans medicinska insats.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
Det är meriterande om du har specialistutbildning som skolsköterska och innehar B-körkort.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272576". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef centrala elevhälsan
Therese Niklasson Therese.Niklasson@mjolby.se 010-234 56 30 Jobbnummer
9470338