Skolsköterska till Bäckahagens skola
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
"Vi är vår skola"
Bäckahagens skola omfattar årskurserna F-9 samt fritidshem, fritidsklubb, anpassad grundskola och en regional särskild undervisningsgrupp.
Verksamheten omfattar cirka 700 elever och 120 personal.
Vill du vara med i vårt elevhälsoteam med att jobba hälsofrämjande, jobba med basprogrammet samt jobba med förebyggande insatser för att främja elevernas närvaro i skolan. I vårt elevhälsoteam finns idag en skolsköterska som arbetar heltid och vi behöver nu utöka med en till.
Vi erbjuder
Som skolsköterska ingår du i utbildningsinsatser och nätverk för skolsköterskor i staden. Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och samhällsviktigt uppdrag, där du arbetar för en av Sveriges största arbetsgivare och gör skillnad på riktigt. Det är ett utvecklande och lärorikt arbete med kompetenta kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling. Du har goda villkor, exempelvis semesterväxling, friskvårdspeng på 3000:-/år, möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris och god trygghet i försäkringar och pension
Din roll
I rollen som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande, både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med skolans övriga personal, vårdnadshavare och externa aktörer. Du genomför arbetsuppgifter enligt det nationella basprogrammet. Du är en stödjande samtalspartner för elever i olika åldrar. Du deltar i elevhälsoteamets arbete och bidrar med medicinsk kompetens. Du arbetar med hälsofrämjande insatser och undervisning kring livsstil och hälsa. Du dokumenterar och följer upp insatser enligt gällande riktlinjer.
Vi söker dig som vill vara en viktig del i vårt elevhälsoteam i en kombinerad tjänst som skolsköterska och arbetslagsledare för skolans elevhälsoteam. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans andra arbetslagsledare samt skolledning. Hela skolan jobbar tillsammans för att öka elevernas närvaro samt deras måluppfyllelse.
Din kompetens och erfarenhet
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso -och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp.
Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande.
Stockholm stads skolsköterskor journalför i Prorenata och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.
Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta mångkulturellt. Du har ett lågaffektivt bemötande. Det är viktigt att du har en hög integritet för att skapa förtroende i alla möten med vårdnadshavare, medarbetare och elever.
Vi önskar att du har lätt att samarbeta med skolans personal men samtidigt behåller elevhälsoperspektivet och bidrar med din medicinska kompetens. För att lyckas i rollen som skolsköterska ska du vara professionell, flexibel och relationsskapande.
Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i mötet med eleven och/eller vårdnadshavare. Du kan bevara elevens integritet och värdighet utifrån deras bakgrund.
Du har ett gott omdöme, är noggrann och har god samarbetsförmåga. Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och långt sikt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Bäckahagens skola Kontakt
Sabine Albertsson sabine.langhammer.albertsson@edu.stockholm.se 08-50820405 Jobbnummer
9600287