Skolsköterska till anpassad gymnasieskola i Göteborg
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2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
Vi söker en engagerad skolsköterska till vårt elevhälsoteam.
Anpassad gymnasieskola inom utbildningsförvaltningen i Göteborg består av 9 olika skolor som ligger geografiskt utspridda i staden. Anpassad gymnasieskola är en egen skolform med egna kursplaner. Här läser drygt 400 elever på nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs behov, utveckling, möjligheter och förutsättningar. Vi arbetar hela tiden med att utveckla den pedagogiska verksamheten för att nå en ökad måluppfyllelse för våra elever. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer och har intellektuell funktionsnedsättning, ibland med olika tilläggshandikapp som exempelvis autism, rörelsehinder, syn eller hörselnedsättning.Dina arbetsuppgifter
Vi som jobbar inom anpassad gymnasieskola arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Genom att sätta hälsa och lärande i ett sammanhang bidrar du som skolsköterska till elevernas mående och till deras möjlighet att nå utbildningens mål.
Du blir en av två skolsköterskor som ingår i den anpassade gymnasieskolans elevhälsoteam. De båda skolsköterskorna fördelar uppdraget och skolenheterna emellan sig. Vi söker nu en skolsköterska med huvudansvar för 3 skolenheter inom området runt Skånegatan. Du och din kollega samverkar nära varandra och som ytterligare stöd i ditt arbete ingår du i nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk ledningsansvarig skolsköterska.
Elevhälsoteamet är samlade organisatoriskt under en gemensam enhetschef. Elevhälsans uppdrag utförs mestadels ute på våra skolor och utformas i samverkan med rektorerna. Elevhälsoteamet samarbetar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet runt eleverna samt jobbar nära rektorer, lärare och övrig skolpersonal för elevernas måluppfyllelse.
Ditt arbete som skolsköterska innebär bland annat att följa basprogrammet för Göteborgs Stad, att genomföra hälsosamtal och vaccinationer med mera. Du medverkar på skolornas elevhälsomöten och tillför medicinsk kompetens i olika frågor och sammanhang där du samverkar med pedagoger, rektorer och övriga som jobbar på skolan i främjande och förebyggande insatser. Du gör analyser av hur elevens medicinska historik och nuvarande situation påverkar behov av stöd och insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom uppdraget kan det också ingå att läsa medicinska utredningar och vara del i mottagningsarbetet av nya elever till den anpassade gymnasieskolan.
Har du frågor om tjänsten så tveka inte att kontakta elevhälsans enhetschef Karin Montheli.
Läs mer om skolformen anpassad gymnasieskola www.gs.goteborg.seKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).
Då tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du är en social, flexibel, strukturerad och lyhörd person med mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta både självständigt och i team. Du har förmåga att inspirera och engagera dina kollegor, är initiativtagande och ser möjligheter i olika situationer. Du kommunicerar väl med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du har god digital kompetens då mycket av det dagliga arbetet är digitaliserat. Elevhälsan använder sig av det digitala verktyget PMO.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad.
Lön, ersättningar och förmånerOm företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef elevhälsa
Karin Montheli karin.montheli@educ.goteborg.se 0702-189974 Jobbnummer
9985077