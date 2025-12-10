Skolsköterska till anpassad grundskola och Sörgårdsskolan
2025-12-10
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
I verksamheten finns psykologisk, pedagogisk, kurativ, logopedi och medicinsk kompetens samlad under ledning av elevhälsochef. Vårt arbete har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning samt sker i nära samverkan med rektorer och arbetslag på skolorna.
Du är centralt anställd och arbetar med en lokal placering på skola. Tjänsten är på Sörgårdsskolan som är en lågstadieskola med årskurserna F-3 samt anpassad grundskola med årskurserna 1-9. Dina arbetsuppgifter
Elevhälsan skall enligt skollagen arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan stödjer eleverna i deras strävan att uppnå utbildningens mål. Du har en viktig roll i att stödja eleverna med anpassningar och stöd så skoldagen är stimulerande och fungerar bra för samtliga elever. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför förebyggande hälsoarbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
I skolsköterskans hälsofrämjande uppdrag ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrundsarbete, närvaroarbete och livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkaren. I uppdraget ingår även tillsammans med skolans elevhälsoteam, övriga skolsköterskor och skolläkaren vidareutveckla elevhälsoarbetet.
Kvalifikationer
Utbildning som skolsköterska alternativt sjuksköterska med utbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller öppen hälso- och sjukvård. Vi lägger stor vikt vid att din personliga lämplighet ska överensstämma med våra gemensamma värderingar. Anledningen till det är, att du företräder Gislaveds kommun när du arbetar. Genom ditt arbete hos oss berikar du vårt samhälle genom dina insatser. För att göra det tror vi på att du bemöter elever, föräldrar, kollegor, chefer och andra kommuninvånare på ett professionellt, vänligt och respektfullt sätt. Vi ser ett respektfullt bemötande som en förutsättning för att utveckla mångfald, goda relationer och en god dialog. Du bidrar till en god anda. Du är stolt över det vi gör och har förtroende för dina chefer och kollegor. Du bidrar till en öppen dialog och nära samverkan mellan förvaltningarna och är lojal med uppgiften och fattade beslut.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
