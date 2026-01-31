Skolsköterska till Amerikanska Gymnasiet i Göteborg och Halmstad
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Göteborg och Halmstad
På Lindholmen i Göteborg, granne med Karlatornet, ligger vår nybyggda skola där vi flyttade in hösten 2024. På skolan går cirka 590 elever som studerar på Natur-, Teknik-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet.
Skolan i Halmstad ligger inne på Halmstad Högskolas område. Skolan är nu inne på sitt fjärde läsår och har cirka 160 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapliga programmet.
Om rollen
Som skolsköterska på Amerikanska Gymnasiet är du en central del av skolans Elevhälsa och den medicinska insatsen (EMI). Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på att stärka elevernas hälsa, välbefinnande och förutsättningar för lärande. Med din medicinska och omvårdnadskompetens bidrar du till att skapa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande skolmiljö.
Amerikanska Gymnasiets medicinska elevhälsa organiseras i samarbete med Klara Elevhälsa, vilket innebär att du får tillgång till en välstrukturerad och professionell elevhälsoorganisation. Du arbetar nära skolledning och elevhälsoteam på skolan, samtidigt som du har stöd av Klara Elevhälsas nätverk av skolsköterskor och medicinskt ledningsansvariga.
I rollen har du ett självständigt ansvar för att planera, strukturera och genomföra ditt arbete över läsåret, i linje med gällande styrdokument och medicinska riktlinjer. Samtidigt ges du goda förutsättningar för kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och professionsutveckling.
Genom samarbetet med Klara Elevhälsa erbjuds du kontinuerlig fortbildning, handledning och kompetensutveckling inom EMI. Vi tror på ett hållbart och utvecklingsinriktat arbetsklimat där din kompetens tas till vara och ges möjlighet att växa, samtidigt som du bidrar till att stärka och utveckla elevhälsoarbetet på skolan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, som delas mellan Göteborg och Halmstad. Du kommer ha din huvudsakliga placering på skolan i Göteborg, men arbetar också några dagar i månaden från skolan i Halmstad. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.
Elevnära arbete
I rollen som skolsköterska arbetar du aktivt elevnära och är en synlig del av skolvardagen. Det innebär att du möter elever i olika sammanhang och miljöer på skolan - inte enbart på mottagningen. Du rör dig i skolans lokaler, bygger relationer i vardagen och bidrar till att sänka trösklarna för kontakt och stöd.
Det elevnära arbetet omfattar även hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp- och klassnivå, såsom att hålla föreläsningar eller workshops för elever om exempelvis sömn, kost, fysisk aktivitet, stress, tobak, alkohol och droger, anpassat efter elevernas ålder och behov. Genom detta arbete bidrar du till att stärka elevernas kunskap, självmedvetenhet och förmåga att göra hälsosamma val.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom något av följande områden: distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala plattformar och du har en stabil digital kompetens.
Som skolsköterska är du en trygg och empatisk person med en flexibel inställning och en stark känsla för ansvar. Du är beslutsför och trygg i din yrkesroll, med förmåga att fatta välgrundade beslut inom ditt kompetensområde. Du samarbetar väl med andra och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi söker dig som är noggrann, har god planerings- och organisationsförmåga samt är en skicklig kommunikatör som kan motivera och inspirera andra.
Du har god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Din digitala kompetens är stabil och du är van vid att arbeta med olika digitala plattformar som stöd i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 28 februari 2026.
Intervjuer för tjänsten sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt.
Vänligen bifoga din legitimation med ansökan.
Kontaktuppgifter
Rektor Rebecca Ryberg, rebecca.ryberg@amerikanskagymnasiet.se
Vi har redan tagit ställning till behovet av rekryteringsstöd i denna process och undanber oss därför kontakt från annonsförsäljare, samt rekryterings- och bemanningsföretag.
