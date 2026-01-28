Skolsköterska till Älvsåkersskolan i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka
Rollen som skolsköterska hos oss
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt skolhälsovårdens basprogram för årskurs F-6.
Du kommer ingå i elevhälsoteamet som arbetar proaktivt och hälsofrämjande för att alla elever skall nå utbildningens mål och verka för skolnärvaron på flera olika nivåer. Vi arbetar även aktivt för att främja en likabehandling samt god fysisk och psykisk elevhälsa.
I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med elevhälsoteamet samt personalen på skolan och ska tillsammans med dem driva och utveckla hälsoarbetet på skolan. Vår utgångspunkt är att arbete för elevens bästa efter deras behov.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad sjuksköterska med någon av specialistutbildningarna distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska
Det är meriterande:
- om du har tidigare erfarenhet av arbetet som skolsköterska
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/alvsakersskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid, 80%, med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Kungsbacka kommun
Madeleine Strasek, rektor 0300-834543
9709905