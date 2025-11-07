Skolsköterska till Affärsgymnasiet och Yrkesgymnasiet Gävle.
Edukatus Alliance AB / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Affärsgymnasiet och Yrkesgymnasiet söker nu en engagerad skolsköterska för att stärka vårt elevhälsoteam och erbjuda våra elever ett tryggt och stödjande hälsostöd.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. I rollen ingår att arbeta med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar, vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för ungdomar och erbjuda elever grundläggande sjukvårdsinsatser. Tjänsten fördelas på två arbetsplatser- Affärsgymnasiet och Yrkesgymnasiet.
Bli en del av vårt kompetenta team och bidra till en trygg och positiv skolmiljö!
Vi söker dig som:
- Är empatisk, lyhörd och flexibel, med förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situationer.
- Har en helhetssyn och är strukturerad i ditt arbete, med god planering och prioritering av arbetsuppgifter.
- Är väl insatt i lagstiftningen som styr hälso- och sjukvården inom skolan.
- Arbetar självständigt och ansvarar för din planering och dina ansvarsområden samt samarbetar väl med övriga professioner på skolan.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Du har sjuksköterskelegitimation med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/434". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Yrkesgymnasiet, Gävle Kontakt
Linda Swedén 072-2182829 Jobbnummer
9593657