Skolsköterska till Affärsgymnasiet i Gävle 30%
2025-08-11
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Affärsgymnasiet erbjuder en utbildning som förbereder våra elever för livet.
Vi söker nu efter en skolsköterska med stort engagemang och brinnande intresse för att bidra till elevernas hela utveckling i en utbildning av hög kvalitet.
Affärsgymnasiet i Gävle är en skola med ca. 300 elever och ett härligt gäng medarbetare. Vi sätter alltid eleven i fokus och samverkar för ett gott skolklimat för alla som verkar inom skolan.
Samarbete, bemötande och kvalitet är framgångsfaktorer i det dagliga arbetet. Som medarbetare på Affärsgymnasiet i Gävle har du ett nära samarbete med kollegiet, elevhälsoteamet och skolledning.
Lockas du av att vara delaktig i skapandet av en högklassig utbildning som motiverar dig till att utveckla varje elev maximalt utifrån deras förutsättningar då är du rätt person för oss.
Intervjuer och processer sker kontinuerligt och anställning kan ske före sista datumet för annonsen. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam, där du bidrar med ett medicinskt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Du har en nyckelroll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Du bidrar också med medicinsk kompetens i elevärenden.
I elevhälsoteamet arbetar du tillsammans med bland annat rektor, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare för att skapa en grund för att eleven lyckas med sina studier. Insatserna kan variera och vara på både grupp- och individnivå.
Du arbetar även med individuellt stöd, till elever i deras livssituation i och utanför skolan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en korrekt behörig medicinskt examen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom liknande uppdrag i skolan. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
Du har kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, sekretess och medicinlagstiftning.
Som person är du lyhörd och empatisk, med en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer till andra. Du bidrar med positiv energi och lösningsorientering i samarbetet med andra där du även inspirerar och motiverar andra att utvecklas och nå sina mål.
Du trivs även med att jobba självständigt, där du planerar och prioriterar i dina arbetsuppgifter, då du till stora delar själv styr över hur du förlägger dina arbetsuppgifter.
Eftersom du jobbar med en bredd av ungdomar ser vi att du har god förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer, värderingar och attityder.
Välkommen med din ansökan!
Ann-Mari Ståhl ann-mari.stahl@affarsgymnasiet.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
