Skolsköterska som vill utveckla skolan med oss
2025-12-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasalundsskolan AB i Helsingborg
Skolsköterska
Om du är en skolsköterska som både vill jobba med oss och för oss samt vill göra skillnad i elevernas skolutveckling, tveka inte söka denna tjänst.
VÅR SKOLA:
Det som bäst kan beskriva oss är att vi är en skola där värme och närhet gör att du alltid känner dig välkommen. Vasalundsskolan är en fristående F-9 grundskola med drygt 400 elever, belägen i gröna Vasatorp och med Lundsbäcks koloniområde som närmaste granne. Det är lätt att komma till skolan, antingen med egen bil eller med allmänna kommunikations-medel.
Kollegiet består av positiva, kompetenta och samskapande arbetskamrater. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam. Kollegialt lärande är ett av skolans ledord. Vi är stolta över att vara en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska och vi är måna om att betona att utbildning och bildning ska prägla elevernas undervisning.
I uppdraget som skolsköterska ingår att arbeta med basprogrammet inom ramen för EMI men även att arbeta proaktivt med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Din uppgift är att rent praktiskt följa elevernas hälsa och utveckling samt i elevhälsan bistå med medicinsk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Dina insatser bidrar till elevernas bättre måluppfyllelse.
Tillsammans med skolledning, lärare och övriga i elevhälsoteamet arbetar du analyserande och uppsökande i elevhälsoarbetet. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och du har många externa kontakter och andra institutioner samt organisationer. En stor fördel är om du har ett eget nätverk som du kan vända dig till för råd och stöd. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. Du har en skolsköterske- eller barnsjuksköterske-examen samt minst 2 års yrkeserfarenhet. Som person är du lyhörd, kreativ och empatisk. Du är en god kommunikatör samt har förmågan att arbeta självständigt och flexibelt.
Du kommer att spela en central roll i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med kurator, skolläkare och skolpsykolog, rektor och pedagoger i skolans väl inarbetade elevhälsoteam. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö.
God datorvana och erfarenhet med att arbeta med ett webbaserat dokumentationssystem för att föra journal på ett snabbt och säkert sätt är ett krav. Det är en stor fördel om du har arbetat med Prorenata som är det system som vi använder.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel. I ditt arbetssätt är du resultat- och utvecklingsorienterad. Vidare skapar du hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och nyfikenhet. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Även om det står att tjänsten är en heltidstjänst är vi öppna för olika alternativ. Tjänsten kan se olika ut. Den kan vara en timanställning där du kommer in vid behov men tjänsten kan även vara en deltidstjänst med möjlighet till varierade arbetstider beroende på arbetsbörda.
Tillträde är i början av vårterminen 2026 eller efter överenskommelse.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
