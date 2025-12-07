Skolsköterska sökes till Vittra Jakobsberg
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
På Vittra Jakobsberg vet vi att nycklarna till att ditt barn når sina mål är tilltro, tydlighet och mod. Därför jobbar vi i en relationsskapande kultur där seniorer, juniorer, miniorer och förskola går på samma skola och har en nära kontakt med pedagogerna. Och det är därför vi skapar en bra struktur för våra barn och elever, med tydlig lektionsstruktur och Vittraboken som lär barnen att planera och ta ansvar tidigt. Och när barnen och eleverna lär känna sig själva som personer, då kan de förstå samhället bättre och våga påverka det.
Vittra Jakobsberg ligger centralt i västra Jakobsberg endast 200 meter från Jakobsbergs station.
Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål - ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.
Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/jakobsberg/
Skolsköterska till Vittra Jakobsberg
Ditt uppdrag
I arbetet som skolsköterska arbetar man främst hälsofrämjande och förebyggande. Det övergripande målet är att alla elever ska ha möjlighet att nå godkända kunskapskrav i skolan. Som skolsköterska ingår man i en samlad elevhälsa på skolan och man har ett nära samarbete med skolläkare, specialpedagog, psykolog, kurator samt rektor. En samlad elevhälsa ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som är angelägna delar i ovan arbete. Hälsobesöken och den öppna mottagningen är viktiga delar i att varje elev får det stöd den behöver i skolan. Andra arbetsuppgifter är vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.Publiceringsdatum2025-12-07Profil
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn och ungdomar samt arbete som skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana. Som person ska du vara strukturerad och noggrann, trivas att arbeta i tvärprofessionella team och trivsa med att skapa och ta egna initiativ. Du har en stark drivkraft för det hälsofrämjande arbetet, att skapa en skolmiljö som är positiv, tolerant och trygg samt att tillsammans ständigt arbeta med att skapa goda relationer i alla leda.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och olika verktyg och metoder som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, barn som vuxna.
Alla barn och elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen.
Vi har också kvartersmål där vi arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Arbetet kan bedrivas tillsammans med lokala aktörer och organisationer för ett bättre samhälle, ett bättre kvarter.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på mellan 40-80% med tillträde 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Möjlighet för såväl semester som uppehållstjänst.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring uppdraget och arbetsuppgifter, kontakta gärna Ledningsansvarig skolsköterska Karin Benchimol på 076-145 45 24 eller mailadress karin.benchimol@academedia.se
. Har du specifika frågor om skolan och övriga villkor kring tjänsten, kontakta gärna Biträdande rektor Magnus Stern på 08-580 830 61 eller mailadress Magnus.Stern@vittra.se
.
