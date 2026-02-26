Skolsköterska sökes till Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
2026-02-26
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.Hulebäcksgymnasiet byggdes 1995 och har ett mycket gott rykte i regionen. På Hulebäcksgymnasiet går idag ca 1750 elever på elva olika gymnasieprogram, såväl introduktionsprogram, yrkesprogram som högskoleförberedande. Skolan kännetecknas av engagerad personal, hög trivsel, bra resurser och nöjda elever.
Vi har väl fungerande arbetslag där de lärare som undervisar på ett program bildar ett arbetslag. Varje program har sin hemvist i skolan, där lärarnas arbetsrum ligger och där merparten av undervisningen sker. Ett arbetssätt som medför nära kontakter mellan lärare och elever och där skolans elevhälsoteam bistår när så behövs. Elevhälsans personal är organiserat i ett eget arbetslag med egen chef men jobbar under ledning av rektor.
Ditt uppdrag
Hällebäcksgymnasiets elevhälsoarbete har formats utifrån vår grundsyn att lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och detta gäller även den medicinska insatsen. Hela skolmiljön har betydelse för elevers lärande och hälsa. Därför är också kontakten och samspelet mellan elever, lärare och övrig personal en viktig grundsten.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. De program som uppdraget rör är i nuläget är introduktionsprogrammen i kombination med nationellt högskoleförberedande program.
Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och verkar för att alla elever skall nå utbildningens mål. Detta görs exempelvis genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Härryda kommuns hälsoprogram för elevhälsans medicinska insatser. Tillsammans med rektor och övriga i elevhälsoteamet drivs utvecklig av elevhälsoarbetet på programmen.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är specialistutbildad skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta inom elevhälsans medicinska insats enligt hälsoprogram och metodstöd samt gällande lagstiftning. Erfarenhet av digitala verktyg såsom Prorenata och Microsoft Teams är önskvärt. Meriterande är tidigare arbete inom gymnasieskolan och på introduktionsprogrammen. I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande och ser hela eleven utifrån sina studier. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef elevhälsan
Martin Frejinger martin.frejinger@harryda.se 031-724 66 12 Jobbnummer
9765755