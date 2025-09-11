Skolsköterska på Haga- och Höjdenskolan
2025-09-11
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vill du vara med och arbeta med de viktigaste vi har - våra barn och ungdomar? Vill du vara med och arbeta hälsofrämjande och förebyggande på samhällets viktigaste arena - skolan?
Du kommer i din nya roll bli en del av Centrala barn- och elevhälsan där vi arbetar för tvärprofessionell elevhälsoutveckling. I ditt arbetslag har du 3 skolsköterskor att samverka och utvecklas tillsammans med (ledd av medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska). Din vardag kommer du att tillbringa på nya Hagaskolan 4-6 och på Höjdenskolan F-3 i Markaryds centralort.
Ditt nya jobb
Du är en viktig del i skolornas elevhälsoteam där vi alltid har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Syftet med elevhälsoarbete är att verka hälsofrämjande och förebyggande och stödja eleverna i att nå sina mål. Teamen leds av skolans rektor och består av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog/speciallärare. Vi har även tillgång till psykolog och logoped i våra team.
Det vardagliga arbetet innebär att du kommer jobba med förebyggande och hälsofrämjande arbete enligt basprogram baserat på Socialstyrelsens och Skolverkets skrift "Vägledning för elevhälsan". Detta innefattar bland annat hälsosamtal, hälsokontroller, hälsoupplysning och vaccinationer. Genom att bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på skolan och i tvärprofessionella team.
I Markaryds kommun använder vi journalsystemet Cambio Cosmic.
Vem är du?
Du är sjuksköterska med vidareutbildning som skolsköterska, hälso- och sjukvård för barn/ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av hälsoarbete mot barn/ungdomar eller erfarenhet av samverkan med övriga funktioner.
Du har en god förmåga att möta och lyssna på människor i olika situationer. Det är viktigt för oss att du har ett stort hjärta, driv och engagemang för våra elever. Du ska kunna arbeta självständigt men också ha lätt för att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tvärprofessionellt arbete. Du bör vara flexibel och kunna strukturera arbete utifrån regelverk och verksamheternas behov. Du bör kunna uttrycka dig väl i både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Låter det som du? Då tycker vi att du ska passa på att söka tjänsten här hos oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % i Markaryds kommun. Tillträde enligt överenskommelse.
