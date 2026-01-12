Skolsköterska på Grundskoleförvaltningen
2026-01-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Med eleverna i fokus gör vi skillnad varje dag och söker nu dig som vill bli en del av vårt fantastiska gäng. Tillsammans arbetar vi för en likvärdig elevhälsa, ett viktigt uppdrag där vårt mål är att alla elever ska lyckas i skolan utifrån sina egna förutsättningar.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar både i grundskolan och i anpassad grundskola. Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Varmt välkommen till oss!
Som skolsköterska i Borås stad är du en viktig del av ett tvärprofessionellt elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska. Du är centralt anställd men med placering på 2-3 skolenheter som leds av rektor. I den här tjänsten kommer din placering vara på Borgstenaskolan, Gula Skolan och Anpassad grundskola Fjärding.
Utöver ditt elevhälsoteam kommer du att arbeta nära skolans övriga professioner. Dina skolsköterskekollegor träffar du regelbundet i olika forum, exempelvis på arbetsplatsträffar, yrkesnätverk, mindre utvecklingsgrupper, handledningsforum eller i andra nära samarbeten. Som stöd i ditt arbete har du en professionschef, skolläkare, en medicinskt ledningsansvarig och våra erfarna skolsköterskor som alltid finns ett samtal bort. Vi är ett härligt gäng där alla ställer upp för varandra.
Med det pedagogiska uppdraget i fokus arbetar du för att främja och stödja elevens lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa så att eleven når utbildningsmålen. Arbetet innebär att följa elevens hälsa, mående och utveckling, bland annat genom att erbjuda alla elever hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Arbetsuppgifterna är varierande, du planerar och strukturerar ditt arbete självständigt under läsåret.
Som skolsköterska är du ett stöd i elevhälsoarbetet genom att bidra med kompetens inom medicin och omvårdnad. Tillsammans med elever, vårdnadshavare och skolans personal arbetar du för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och andra faktorer som bidrar till hälsa och välbefinnande. Uppdraget är främst hälsofrämjande och förebyggande, men åtgärdande och stödjande insatser är också en viktig del. Elevhälsoteamet bär även en betydande roll i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du har goda förutsättningar för regelbunden kompetensutveckling i form av digitala utbildningar, kurser, yrkesnätverk, kollegialt lärande, handledning och gemensamma kompetensutvecklingsdagar tillsammans med elevhälsans övriga professioner.
Övrig information
Se gärna filmen "En skolsköterskas dag" för att få en inblick i hur arbetet som skolsköterska kan se ut: En Skolsköterskas Dag - Riksföreningen för Skolsköterskor.
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har slutfört specialistsjuksköterskeutbildning för skolsköterskor, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdom inom exempelvis elevhälsa, habilitering, barnsjukvård, barnhälsovård eller vårdcentral är meriterande.
Du har ett fint och varmt bemötande, du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever i olika åldrar, vårdnadshavare och kollegor. Ditt förhållningssätt är professionellt och inkluderande och du har sunda värderingar som går i linje med Borås stads principer.
Du är skicklig på att samverka tvärprofessionellt samtidigt som du är trygg i att arbeta utan närvaro av professionskollegor. Du har god självkännedom, du vet vad du har kunskap inom och du har förmåga att be om hjälp och stöd när du behöver. Du har god strukturell förmåga, du trivs med att själv planera och prioritera ditt arbete. Du har god kunskap om lagar och ramar för ditt arbete men har samtidigt förmåga att vara lösningsorienterad och flexibel inom dessa ramar. Du arbetar evidensbaserat och du har en vilja att vara en del i utvecklingen framåt av arbetet inom elevhälsans medicinska insats. Du har stor erfarenhet av dokumentation i digitala system och du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi arbetar tillsammans för alla elever i vår stad och för att lyckas i uppdraget ser vi att ovan personliga egenskaper är viktiga.
Körkort är ett krav.
Eftersom du söker arbete inom grundskola/anpassad grundskola krävs det att du visar upp ett utdrag från polisens belastningsregister.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Nordlund 033-353384 Jobbnummer
9678836