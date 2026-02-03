Skolsköterska på deltid till Svea Gymnasium
2026-02-03
Vill du arbeta hälsofrämjande och förebyggande i en roll där du gör verklig skillnad för ungdomars välmående?
Svea Gymnasium söker nu en medicinskt ansvarig Skolsköterska på deltid 25% till vår gymnasieskola i Sollentuna. Rollen är en viktig del av skolans elevhälsoteam och kombinerar medicinskt ansvar, elevnära arbete, samverkan och utveckling av skolans hälsofrämjande arbete.
Om rollen
Som skolsköterska på Svea Gymnasium arbetar du både självständigt och i nära samverkan med övriga professioner inom elevhälsan. Du ansvarar för skolans medicinska insatser, hälsobesök och rådgivning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, och bidrar aktivt till elevhälsoarbetets utveckling.
Ansvarsområden
Genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt nationella riktlinjer
Ansvara för vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samarbete med elevhälsoteamet
Ge medicinsk rådgivning till elever, vårdnadshavare och personal
Dokumentera i elevhälsans journalsystem och säkerställa korrekt medicinsk hantering
Delta i EHT-möten och bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete
Identifiera behov och arbeta med förebyggande insatser kring närvaro, psykisk hälsa och levnadsvanor
Bidra till att vidareutveckla strukturer, rutiner och kvalitetsarbete inom elevhälsan
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska
Har erfarenhet av arbete med barn och unga
Är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt
Är strukturerad, lyhörd och har ett professionellt bemötande
Har god samarbetsförmåga och trivs i tvärprofessionella team
Är van vid att dokumentera enligt gällande regelverk
Erfarenhet från elevhälsa eller gymnasieskola är starkt meriterande
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är en central roll med stort ansvar och möjlighet att påverka elevhälsans utveckling på Svea Gymnasium. Vi är en värderingsstyrd organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på trygghet och kvalitet.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående
Flexpension som ger trygghet inför framtiden
Kollektivavtal för bra villkor och trygg anställning
En modern och utvecklingsorienterad skolmiljö
Kompetenta, engagerade kollegor och ett nära samarbete i EHT
Möjlighet till kompetensutveckling och långsiktig utveckling i rollen Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Svea Education AB
Svea Gymnasium
