Skolsköterska på deltid till Spånga
2025-12-22
Vi söker skolsköterska till anpassad grundskola i Spånga (5%)
Vill du arbeta i en mindre tjänst och samtidigt göra stor skillnad? Vi söker nu en skolsköterska som kan arbeta en dag i månaden (5%) på vår lilla F-9 anpassade grundskola i Spånga. Skolan vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd.
Som skolsköterska är du en viktig del av elevhälsoteamet och samarbetar nära övriga professioner inom EHT samt med rektor. Vi är vårdgivare på skolan, men rektor leder det dagliga arbetet och samordningen.
Det bästa med tjänsten är att du inte är ensam. På skolan finns redan en skolsköterska, vilket innebär att ni är två som arbetar tillsammans, stöttar varandra och delar på ansvaret för skolans hälsoarbete.
Tjänsten ska tillsättas januari 2026, varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
