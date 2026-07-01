Skolsköterska på 80% till Bjurslättsskolan
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Nu har du möjlighet att vara med och göra skillnad för barns framtid när vi under hösten söker en skolsköterska! Tjänsten gäller tillsvidare och har en omfattning på 80%.
Bjurslättsskolan är en grundskola med cirka 630 elever som ligger i hjärtat av Lundby, nära Wieselgrensplatsen. Här arbetar förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola nära varandra för att skapa en helhet för eleverna. Skolan har elever i förskoleklass till årskurs 6.Dina arbetsuppgifter
Vi välkomnar Dig till vår skola som vill bidra till att göra skillnad för barns framtid och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete. Som Skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. Du arbetar självständigt och samarbetar med skolans personal samt ledning utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och bidrar med din omvårdnadskompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.
I din roll som skolsköterska verkställer du elevhälsans medicinska insats enligt lagar, förordningar och styrdokument där hälsosamtal, mottagningsarbete, hälsoundersökningar, dokumentation och administration ingår. Det ingår också att erbjuda och utföra vaccinationer i enlighet med svenska vaccinationsprogrammet. Arbete med nyanlända elever utgör en del av tjänsten i ett elevhälsoteam. Hälsosamtalen sammanställs sedan och elevhälsan kan arbeta vidare med det på grupp och organisationsnivå. Skolsköterskan ansvarar för att organisera och planera sitt eget och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret.
Som skolsköterska i Göteborgs Stad erbjuds du professionsmöten med andra skolsköterskor i området, dessa möten leds av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning. Göteborgs Stad samarbetar med universitet i närområdet och skolsköterskor erbjuds att handleda VFU-studenter som läser på någon av de godkända vidareutbildningarna för skolsköterskor.
Hos oss blir du även en del av elevhälsan. På Bjurslättsskolan består elevhälsoteamet av rektor, 3 bitr. rektorer, 2 skolsköterskor, 3 specialpedagoger, 2 skolkuratorer och 1 skolpsykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är både legitimerad sjuksköterska och är specialistutbildad. Godkända vidareutbildningar är: Distrikt-, Barn och Ungdom- samt Skolsköterska. Meriterande är erfarenhet av arbete som skolsköterska, arbete med barn och ungdomar, samt god datorvana och kunskap i PMO och/eller likvärdigt dokumentationssystem.
Som Skolsköterska i skolans arena är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att bygga relationer och ser utvecklingsmöjligheter hos alla. Vi vill att du är en noggrann person som har god planerings- och organisationsförmåga. Då arbetet innebär nära kontakt med skolans elever och även många kontakter med vårdnadshavare, externa vårdgivare och myndigheter utanför skolan är det viktigt att du är bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Erik Torstensson 0725391640 Jobbnummer
9987928