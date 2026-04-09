Skolsköterska på 70 % till Östra Reals gymnasium
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Östra Reals gymnasium är en anrik och populär gymnasieskola centralt belägen på Karlavägen på Östermalm. Vi är det naturliga steget mot högre studier och erbjuder de högskoleförberedande programmen EK, SA, NA med olika inriktningar och profiler. Vi har även grupper på Samhällsprogrammet med specialpedagogisk profil för elever med autismspektrumdiagnos och Språkintroduktion för elever som är nyanlända.
Nu söker vi en skolsköterska på deltid (70%), för att ingå i vårt elevhälsoteam, bestående av skolkurator, skolsköterskor, studievägledare, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.
Våra program är mycket populära med många sökande till varje plats. Hos oss går elever från hela Stockholms län som alla har höga förväntningar på sin utbildning och den personal de möter i sin skolvardag.
På Östra Real ser vi våra elever. Vi tror på en inneboende potential hos varje individ och gör allt vi kan för att frigöra den och få eleven att blomma. Engagemang är motorn som driver oss i vår vardag och som smittar våra elever. Den som studerar på Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv. Men här finns också något som inte syns, men som känns - engagemang, driv och en inkluderande atmosfär. Östra Real är en gymnasieskola som aldrig står stilla, för dem som liksom vi vill framåt och fortsätta att utvecklas.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig skickliga och positiva skolsköterska som tycker om att arbeta med elever i gymnasieskolan. I rollen som skolsköterska på Östra Reals gymnasium ingår att:
• Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar.
• Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.
• Samverka med elever, föräldrar, skolans personal och med organisationer och myndigheter utanför skolan.
• Vara tillgänglig för kollegial handledning, utifrån din medicinska kompetens, genom ett coachande förhållningssätt.
• Ta initiativ för att utveckla och driva skolans elevhälsoarbete.
• Ha ett arbetssätt som är hälsofrämjande och förebyggande som leder eleven mot utbildningens mål.
På Östra Real har vi två skolsköterskor. Skolsköterskorna har ett nära samarbete med varandra, med kollegor i EHT, med lärare och skolledning. Skolsköterskorna ingår i ett starkt EHT som är ett av skolans inriktningslag. Sammanfattningsvis är skolsköterskans uppdrag att, i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal, och utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso-och sjukvård för barn och ungdom 60hp, Distriktssköterska 75hp eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp. Det är värdefullt om du har folkhälsovetenskaplig kompetens.
Du är intresserad och har erfarenhet av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med ungdomar, helst gymnasieungdomar. Du kan samarbeta väl och trivas med att jobba både med enskilda elever och med små och stora grupper av elever. Du är tydlig i muntlig och skriftlig kommunikation. Du är lugn, stabil och kan hantera stressade situationer på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att både arbeta självständigt och i samverkan med andra. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever på språkintroduktion eller elever med autism.
Stockholms stads skolsköterskor journalför i Prorenata och du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt.
Omfattning: 70 %, tillsvidareanställning och semestertjänst med start 10 augusti 2026
Vid frågor om tjänsten, kontakta biträdande rektor Lina Johannesson lina.johannesson@edu.stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 79 (visa karta
)
104 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Lina Johannesson lina.johannesson@edu.stockholm.se 076-1291661 Jobbnummer
9844488