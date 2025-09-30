Skolsköterska och Yrkeslärare inom vård- och omsorg Yrkesgymnasiet
2025-09-30
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Yrkesgymnasiet söker nu en engagerad skolsköterska och yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet.
Som skolsköterska kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. I rollen ingår att arbeta med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar, vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för ungdomar och erbjuda elever grundläggande sjukvårdsinsatser.
Som yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet är du med och förbereder eleverna på bästa möjliga sätt inför deras framtida yrkesliv med stöd av sina handledare och engagerade pedagoger.
Bli en del av vårt kompetenta team och bidra till en trygg och positiv skolmiljö!
Vi söker dig som:
- Är empatisk, lyhörd och flexibel, med förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situationer.
- Har en helhetssyn och är strukturerad i ditt arbete, med god planering och prioritering av arbetsuppgifter.
- Är väl insatt i lagstiftningen som styr hälso- och sjukvården inom skolan.
- Arbetar självständigt och ansvarar för din planering och dina ansvarsområden samt samarbetar väl med övriga professioner på skolan.
- Vill lära ut vård- och omsorg på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens. Är engagerad i undersköterskan roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna. Håller dig uppdaterad om det senaste inom omvårdnad och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt. Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.
Du har sjuksköterskelegitimation med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet.
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom vård- och omsorg.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Rekrytering sker löpande.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
