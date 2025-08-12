Skolsköterska Mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-08-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba som skolsköterska hos oss? Sök till oss idag!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker nu dig som är legitimerad skolsköterska med specialistutbildning med inriktning barn och ungdom eller skolsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever.
Som skolsköterska på Mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan har du en självständig roll som förutsätter att du planerar och organiserar ditt arbete efter verksamhetens behov. Du har ett professionellt bemötande och tycker att det är utvecklande att möta människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Du har ett empatiskt förhållningssätt och tycker om att samarbeta med andra människor. Du är flexibel och ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med engagemang.
Tjänsten är på 20% och är förlagd till en dag i veckan eller enligt annan överenskommelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera, genomföra och dokumentera hälsosamtal med nyanlända elever i grundskolan tillsammans med deras vårdnadshavare. Mötena genomförs med tolk, men det krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Uppdraget kräver även en god digital kompetens.
Om arbetsplatsen
Mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan tillhör Enheten för flerspråkighet, vilken är en del av Förvaltning för förskola och skola i Örebro kommun. Enhetens uppdrag är att ta emot nyanlända elever i grundskolan i Örebro kommun, samt administrera och genomföra modersmålsundervisning och studiehandledning för grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att passa som skolsköterska hos oss är du trygg, stabil och har självinsikt. Du tar ansvar för din uppgift och kan själv strukturera, organisera och prioritera ditt arbete samtidigt som du även samarbetar bra med andra människor. Du finner det intressant att träffa olika typer av individer och du trivs med en flexibel arbetssituation. Du är tydlig i din kommunikation, och anpassar ditt sätt att kommunicera efter mottagaren. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller annan likvärdig utbildning
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som skolsköterska
• erfarenhet av arbete i digitala journalsystem, t.ex. Prorenata Journal
• utbildning i Motiverande Samtal (MI)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 20%
Tillträde: 2 september
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är förlängd till 24 augusti. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9455336