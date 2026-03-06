Skolsköterska Magelungen resursgymnasium Uppsala
Magelungen Utveckling AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-03-06
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Tjänsten som utlyses är en visstidsanställning på 50% för läsåret 2026/2027 på Magelungens resursgymnasium i Uppsala, med god chans till förlängning. Tjänsten kan förläggas med 50% arbete varje vecka alt 100% varannan vecka.
Uppsala gymnasium har en förstärkt elevhälsa som består av arbetsterapeut, logoped, specialpedagoger, speciallärare, skolkuratorer, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, studie -och yrkesvägledare, biträdande rektor samt rektor. Den aktuella tjänsten innebär en utökning av elevhälsans medicinska insatser.
Som skolsköterska hos oss tillhör du den centrala elevhälsan och har ett nära samarbete med övriga skolsköterskor och skolpsykologer i landet samt med vår skolläkare. Gruppen träffas regelbundet för gemensamma möten, fortbildning samt för handledning.
Chef för central elevhälsa, verksamhetschef enligt HSL, har det samlade ledningsansvaret för verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet och är även närmsta chef.
Arbetet bygger på nära samverkan med elever, vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. I samarbete med skolledning och övrig elevhälsa bidrar skolsköterskan med sin medicinska kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med gällande lagstiftning samt verksamhetens processer och riktlinjer inom det interna ledningssystemet. I uppdraget ingår även ett aktivt deltagande i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Vi erbjuder dig ett varierande och meningsfullt arbete!
På Magelungens skolor dokumenterar all personal i det digitala journalsystemet Prorenata.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 60 hp, Öppen hälso- och sjukvård 75 hp eller Skolsköterskeprogrammet 60 hp.
Du ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller hälso- och sjukvården inom och utanför skolan. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande.
Som skolsköterska arbetar du självständigt och under eget yrkesansvar. Tjänsten kräver att du är självgående, strukturerad, ansvarstagande, flexibel, lyhörd och har ett stort intresse för barn och ungdomar i vår målgrupp. Vidare bör du ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen.
Stor vikt läggs vid flexibilitet- och planeringsförmåga samt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning på 50% under läsåret 2026/2027 med god chans till förlängning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta chef central elevhälsa/verksamhetschef HSL Susanne Hildman, 070-0209195, susanne.hildman@magelungen.com
alt rektor Anna Granlund, 072-8572555, anna.granlund@magelungen.com
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Legitimationskontroll kommer att ske och utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.
Sista ansökningsdag är 2026-03-30
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Ersättning
Fast månadslön enl överenskommelse. Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Chef central elevhälsa, verksamhetschef HSL
Susanne Hildman susanne.hildman@magelungen.com 070-0209195 Jobbnummer
9781065