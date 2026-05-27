Skolsköterska deltid till Globala gymnasiet (vikariat)
2026-05-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Globala gymnasiet!
Globala gymnasiet är en gymnasieskola för elever som vill förstå, förändra och förbättra världen. Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort - hos elever såväl som hos undervisande och övrig personal. Vårt övergripande mål är att ge våra elever förutsättningar till ett aktivt samhällsmedborgarskap med möjlighet att påverka framtidens utveckling, redan under sin skolgång.
Vi lägger stort fokus på kontinuerlig undervisningsutveckling och hälften av undervisningen består av ämnesintegrerade och tvärvetenskapliga projekt. Hos oss är engagemanget för våra elever och deras lärande stort, vi har en stark dela-kultur och samarbeten är utgångspunkt i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att elever som slutar hos oss tänker kreativt, kritiskt och analytiskt. De ska uppleva att de utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor. De ska arbeta för att förverkliga sina visioner och reflektera över sina handlingar. De förstår den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter och förstår innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.Vi arbetar även aktivt med goda elevrelationer och ett stort elevinflytande.
Vi är en kommunal gymnasieskola som ligger vid Zinkensdamm på Södermalm. Vi består av cirka 600 elever och 60 anställda. Skolan erbjuder fyra nationella program och en IM-utbildning:
• Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, profil globalt entreprenörskap
• Estetiska programmet med inriktning estetik och media, samhällsprofil
• Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling
• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, global profil
• Språkintroduktion för nyanlända elever
Vi söker nu en vikarierande skolsköterska på 50-70% under HT 2026 med ev förlängning
Vi erbjuder
Globala gymnasiet erbjuder en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas professionellt i ett engagerat och utvecklingsorienterat kollegium. Vi är ett tight team kring våra elever där alla professioner spelar en viktig roll i elevens lärande. Vi erbjuder ett nära samarbete med skolans mentorer för att på så sätt snabbt möte upp elevers behov och ge korrekt stöd så tidigt som möjligt. Vi jobbar aktivt med att minska vår elevfrånvaro med ett extra stort fokus på våra språkintroduktionsklasser.
Din roll
Som skolsköterska ansvarar du för att utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens program för elevhälsans arbete som inkluderar ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och Centrala EMI:s föreskrifter och riktlinjer.
Skolsköterskans uppdrag är att utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa i samverkan med andra professioner på skolan. Som skolsköterska på Globala gymnasiet har du en nyckelroll i skolans elevhälsoteam för att främja och förebygga elevernas hälsa mot lyckad studiegång.
Du har ett nära samarbete med övriga elevhälsan, det vill säga skolkurator, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och skolläkare, lärare, mentorer och skolledning. Du arbetar också för samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer. Vidare är du engagerad och driven med ett intresse för hälso- och hållbarhetsfrågor.
Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Stockholm stads skolsköterskor journalför i journalsystemet Prorenata.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av att ha jobbat med språkintroduktion och närvarofrämjande insatser. Vi ser även att du har erfarenhet av ett gott samarbete med skolsköterskekollegor då du kommer samarbeta nära tillsammans med vår ordinarie skolsköterska för att planera och strukturera ert arbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Maria Svantesson Bohlin maria.bohlin-svantesson@edu.stockholm.se 0761234439
9931885