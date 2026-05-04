Skolsköterska 80% Fördelat På Jensen Gymnasium Och Realgymnasiet Örebro
Vill du arbeta som skolsköterska i ett meningsfullt uppdrag på JENSEN gymnasium Örebro och Realgymnasiet i Örebro?
Vi söker dig som vill utvecklas och bidra till att våra elever når framgång på alla plan i livet. I din roll som skolsköterska på våra skolor får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor samt närvarande chefer, ta ett helhetsansvar för skolans medicinska elevhälsa.
Som skolsköterska arbetar du utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och Skollagen med stöd av den centrala Elevhälsan på våra skolor. Du ingår i och har nära samarbete med elevhälsoteamet samt lärare och ansvarar tillsammans med dem för planering och organisering av arbetet och riktlinjerna för de medicinska insatserna. Våra elevers hälsa har stor betydelse för deras studiemässiga utveckling och du bidrar med din kompetens inom medicin, hälsa och omvårdnad för att ge dem de bästa förutsättningarna för lärande. I din roll arbetar du hälsofrämjande och förebyggande både på individ- grupp- och organisationsnivå. Dina arbetsuppgifter inkluderar att genomföra hälsosamtal och att ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationer.
JENSEN gymnasium Örebro är beläget i ljusa, fräscha lokaler högt upp vid Stortorget i centrala Örebro. På våra arbetsplatser har vi en tydlig hälsoprofil med betoning på både fysiskt och mentalt välbefinnande. Vi är en skola för elever med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan.
Realgymnasiet Örebro ligger i fräscha ljusa lokaler på Aspholmen. Här finns närhet till tåg och buss men också fri parkering. Skolan startade 2020 och har ett program, Naturbruksprogrammet. Här erbjuds inriktningarna Djurvård, Hästhållning och Naturturism. Totalt har vi ca 150 elever och 25 anställda. Realgymnasiet Örebro är en del av Lärande i Sverige. Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning mot distriktssköterska, barn och ungdom eller skolsköterska. Tidigare erfarenhet från elevhälsa inom gymnasieskola är meriterande.
Som person behöver du vara strukturerad och ha god planeringsförmåga. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är självständig i ditt arbete och värdesätter teamarbete och att samverka med skolans medarbetare. Ditt engagemang för jobbet är tydligt och du har lätt för att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor med ditt ansvarfulla och empatiska förhållningssätt. Vidare är du flexibel och kan anpassa dina arbetsuppgifter efter behov och yttre omständigheter. Du är mån om din egen hälsa och förstår likt oss vinsterna med att prioritera hälsa och välmående. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%. Omfattningen är fördelad 40% på JENSEN gymnasium Örebro och 40% på Realgymnasiet Örebro. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Om du vill veta mer om tjänsten och våra skolor, kontakta gärna:
Rektor Sara Zandi på mobil 072-2514861 alt. mailto:sara.zandi@jenseneducation.se
eller Rektor Becky Evensen på mobil 073-8020691 alt. mailto:becky.evensen@realgymnasiet.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.
