Skolsköterska 70-80% sökes till NTI Gymnasiet Stockholm
NTI Gymnasiet Macro AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-21
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Det här erbjuder vi dig
NTI Stockholm är en av Academedias gymnasieskolor i Stockholms innerstad, och vi erbjuder tre starka gymnasieprogram; ES, TE och EE, samt utbildningen gymnasieingenjör, TE4, i informationsteknik. Vi är ledande inom teknik och digitalisering och är en mycket professionell och engagerad arbetsplats för dryga 600 elever och 40 medarbetare. I vårt hus finns från och med hösten 2025 även NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm som erbjuder gymnasieprogrammen NA och TE och våra skolor kommer att arbeta tätt ihop.
Vi tror på att arbetet blir roligare och bättre om man gör det tillsammans, och vi jobbar gemensamt mot skolans mål och våra elevers resultat.
Ditt uppdrag
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål främst genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Som skolsköterska tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet med elevernas lärande. Du följer AcadeMedias riktlinjer för elevhälsans medicinska insats och deltar i skolans elevhälsoarbete genom att:
• vid hälsosamtal tidigt identifiera symptom hos elever som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
• i samverkan med andra bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna samt att vara ett stöd i undervisningen relaterat till detta
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, social situation och lärande
• erbjuda tid för spontanbesök där det erbjuds enklare sjukvårdsinsatser
• erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Som skolsköterskan ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolledning, EHT, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. I uppdraget ingår också att delta i skolans utvecklingsarbete samt i det gemensamma utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom den medicinska elevhälsan.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som stöd i ditt arbete ingår du i AcadeMedias nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk verksamhetsansvarig.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos ungdomar, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet av det digitala journalsystemet PMO är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en stark och engagerad elevhälsa på vår skola, som tycker om att arbeta tillsammans och nära våra lärare och mentorer. För oss är det självklart att ägna mycket arbetstid åt det förebyggande och främjande arbetet och vi är ofta i klasser och på lektioner, både för att bidra med vår spetskompetens men även för att vi tror på att eleven lyckas bäst om all personal på skolan samarbetar.
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en deltidsanställning med omfattning 70-80%
Ansökan och kontakt
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning 6 månader
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor kring det medicinska uppdraget, kontakta Medicinsk verksamhetschef Marte Torp på telefonnummer 0724-532746 eller på marte.torp@academedia.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
