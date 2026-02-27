Skolsköterska 60% till Central elevhälsa Tyresö, samt timvik sökes
Vad vi gör och vill
Centrala Barn- och elevhälsan i Tyresö kommun sorterar under Barn- och utbildningsförvaltningen och omfattar elevhälsans medicinska insats med en skolläkare och tolv skolsköterskor, skolpsykologer, pedagogisk personal vid kommunens resurs- och utvecklingscentrum (RUC), samt återvändarskola.
Barn- och elevhälsan leds av två verksamhetschefer; en för elevhälsans pedagogiska insats och en för dess hälso- och sjukvårds insats.
I Tyresö finns 13 kommunala grundskolor och en gymnasieskola samt anpassad skola i både grund- och gymnasieskola. Totalt går cirka 6000 barn- och ungdomar inom kommunens grundskolor och dess växande gymnasieskola.
Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det uppnår vi genom långsiktiga satsningar på kompetens och kvalitet. Tillsammans skapar vi en förskola och skola för var och en där allt går, alla ska med, alla gör skillnad och vi alltid strävar framåt.
Hos oss trivs du som gärna har ett nära samarbete med kollegor och medarbetare. Din vardag kommer att präglas av högt tempo och många kontaktytor - vilket också ger stora möjligheter att göra skillnad.
Vi söker nu skolsköterska på 60% med start så snart som möjligt för placering i vår centrala elevhälsa med aktuell placering inom våra grundskolor och from läsårsstart 26/27 preliminär placering på gymnasiet. Vi söker även timanställda skolsköterskor som över tid kan gå in vid tillfälliga vakanser.
Som skolsköterska i Tyresö kommun har du en styrka i gruppen genom din centrala anställning där du alltid har ett nära samarbete med dina kollegor och där vi också stödjer varandra vid behov mellan skolorna. I gruppen finns en skolsköterska med samordnande funktion och en skolläkare som jobbar mot samtliga skolor.
Du är en del av EMI (elevhälsans medicinska insats) som träffas regelbundet för gemensamma möten och handledning. Du arbetar självständigt på din eller dina skolor med skolsköterskeuppgifter såsom hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer utifrån nationellt barnvaccinationsprogram och hälsoprogram med hälsobesök i åk 1, 4, 6 och 8, samt är en viktig del i skolornas elevhälsoteam och elevhälsoarbete. Till din hjälp har du ett utarbetat metodstöd. Du deltar också i barn- och elevhälsans övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller har gått skolsköterskeprogrammet som vill vara en del av vår kompetenta EMI-organisation. Tidigare arbete i roll som specialistsjuksköterska och/eller arbete som skolsköterska är meriterande.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att göra skillnad för barn- och ungdomars hälsa. Du är trygg som person och tycker om att arbeta självständigt. Arbetet ställer höga krav på ansvarstagande samt på att du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du har förmåga att strukturera ditt arbete och är noggrann. Du är intresserad av kvalitets- och verksamhetsutveckling och har förmåga att tänka helhet. Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kontroll kommer göras mot IVO och utdrag begäras in från belastningsregister inför arbete med barn och unga.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 20260315. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon: Gunilla Sundgren, Verksamhetschef Centrala elevhälsans Hälso- och sjukvårdande insats; 070-4889451.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
