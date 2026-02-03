Skolsköterska 50 % till gymnasium Stora Essingen
2026-02-03
Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter en skolsköterska till ett trevligt vikariat på en gymnasieskola på Stora Essingen. Tjänsten är ett vikariat med start v. 10 2026 och avslutas 18/6 2026. Mycket goda möjligheter att tjänsten övergår i fast anställning efter vikariatet.
Vårt erbjudande
Alltid Astrid erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet till utveckling och påverkan. Vi arbetar nära varandra för att lära av varandra och stötta varandra.
Du kommer få en genomarbetad introduktion till din nya roll och löpande stöd.Bakgrund
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, företrädesvis med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande egenskaper:
• Van vid att planera och strukturera ditt arbete
• Proaktiv och handlingskraftig
• Social med en vilja att arbeta tillsammans i professionsöverskridande team
• Lösningsorienterad
• Ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling
• Stort intresse av och nyfikenhet kring förebyggande elevhälsa
Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Om företaget
Alltid Astrid är ett nytt bolag inom elevhälsan, men med lång och omfattande erfarenhet och högt ställda mål inför framtiden. Tillsammans ska vi göra Alltid Astrid till det självklara valet att samarbeta med.
Med Alltid Astrid kan du få en långsiktig och spännande karriär eller ett intressant och omväxlande deltidsuppdrag.
För oss är kulturen det viktigaste vi har och vi agerar och arbetar efter våra tre värderingar:
Alltid tillsammans - partnerskap med uppdragsgivare, inom teamet och kring barnet
Alltid framåt - anamma ny forskning och tekniska möjligheter som kan stärka elevhälsans erbjudande
Alltid på riktigt - riktig kvalitet, riktigt ansvar och riktig omsorg
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag!
Välkommen till Alltid Astrid - elevhälsa på riktigt!
Detta är ett deltidsjobb.
