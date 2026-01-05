Skolskjutschaufför/vaktmästare sökes till Partille kommun
2026-01-05
Är du redo för ett meningsfullt och varierat arbete där du gör skillnad i elevernas vardag? Då har vi tjänsten för dig! Partille kommun söker nu en engagerad och serviceinriktad person för ett kombinerat uppdrag inom skolskjuts och vaktmästeri.
Som skolskjutschaufför hos oss kommer du att spela en central roll i att säkerställa elevernas trygghet och komfort på väg till och från skolan. Du möter elever från grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, många med särskilda behov. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Säker skolskjuts: Transportera elever till och från deras skolor runt om i Partille med omtanke och säkerhet.
• Effektiv tidsanvändning: Följa fasta scheman för att garantera att eleverna kommer i tid till sina skolor.
• Mångsidigt arbete: Utöver skolskjutsen kommer du att ha vaktmästaruppgifter och du deltar i arbetsplatsträffar
Du arbetar dagligen med uppgifter inom skolskjuts och vaktmästeri, där arbetsdagens upplägg kan variera och avvikelser från det grundläggande schemat ibland uppstår. Denna tjänst kräver flexibilitet och en beredskap att rycka in där behoven finns. Det är viktigt att du trivs med ett dynamiskt schema och är öppen för olika typer av arbetsuppgifter. Arbetstiderna sträcker sig mellan kl. 6 och 18, måndag till fredag. Inom skolskjutsen arbetar vi med delade skift, vilket betyder att du arbetar både på morgonen och eftermiddagen, med några lediga timmar mitt på dagen.
I vaktmästaruppdraget kommer du arbeta aktivt med vårt ärendehanteringssystem där samtliga beställningar och felanmälningar kommer in. Det kan handla om enklare snickeri, måleri, lås- och larm, kontroll av brandskydd, förflyttning av möbler m.m.
Vi Erbjuder:
• En betydelsefull och varierande tjänst där du gör skillnad varje dag.
• Ett tryggt och stöttande arbetslag.
• Möjlighet till personlig utveckling inom olika serviceområden
Vi söker dig med B-körkort. För uppdraget ser vi att du är en händig person med goda kunskaper för uppgifter inom vaktmästeri. Du behöver även ha goda datorkunskaper för att hantera ärendehanteringssystemet i vaktmästeriet samt ta del av/dela information via de kanaler som används av våra chaufförer. Har du erfarenhet av att arbeta med barn med speciella behov ser vi det som meriterande. Likaså en god lokalkännedom om Partille kommun. Då uppdraget många gånger kräver tydlig kommunikation söker vi dig med goda kunskaper i det svenska språket.
För att trivas i denna roll är det viktigt att du är:
• Trygg och lugn: Du hanterar olika situationer med gott omdöme och ett positivt bemötande.
• Flexibel och anpassningsbar: Du kan snabbt ställa om och hantera förändringar i arbetsschemat.
• Självgående och ansvarsfull: Du tar initiativ och kan fatta egna beslut när situationen kräver det.
• Serviceinriktad: Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och uppskattar att arbeta med människor.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team där du blir en betydelsefull del av elevernas vardag! Ansök nu och bli en värdefull del av vår serviceorganisation i Partille kommun.
Bra att veta
Har du frågor under annonseringsperioden går det bra att kontakta samordnare Goran och Mehrdad. Provanställning kan komma att tillämpas.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
