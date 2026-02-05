Skolsekreterare till Farsta grundskola Adolf Fredrik
Välkommen till oss
Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser kännetecknas av trygghet och studiero med en sammanhållen skolgång.
Vi gör varandra bättre genom att vi har höga förväntningar på varandra, engagemang i våra uppdrag, tillit och omtanke för varandra, förtroende för att alla gör sitt bästa, ett inkluderande förhållningssätt och att alla kan, allt är möjligt.
Vi har en engagerad personal och en prisbelönt fritidshemsverksamhet. Skolan har ca 900 elever i åk f-9 och ca 140 personal. Vår skolan ligger mellan Farsta centrum och sjön Magelungen. Eleverna kommer både från närområdet och andra delar av Storstockholm. Vi har två paralleller i åk f-3, fyra paralleller i åk 4-6 och fem paralleller i åk 7-9. Det finns fyra lokala särskilda undervisningsgrupper och en regional särskild undervisningsgrupp. Skolans elevhälsoteam är väl utbyggt och arbetar tvärprofessionellt och verksamhetsnära. Vi har ett eget tillagningskök, skolbibliotek och bra lokaler. Verksamheten är HBTQI-certifierad.
Vår vision är att vara den bästa platsen för varje elev och medarbetare! http://farstagrundskola.stockholm.se
Din roll
I rollen som skolsekreterare arbetar du med att ge service, information och stöd till såväl personal och elever inom organisationen som externa parter. Arbetsuppgifterna är varierande. Du arbetar löpande med skolans dokumenthantering, ekonomiadministration samt personal- och löneadministration. Du samordnar inköp och beställningar.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
intern och extern fakturering,
diarieföring och arkivering
posthantering.
telefonservice
personalrapportering
vikarieanskaffning
registrering av personalens frånvaro
omdömes- och betygshantering
vikariera vid behov
mm
Utöver detta tillkommer andra arbetsuppgifter som förekommer på en skolexpedition, så som informationshantering inom skolan, registrering av uppgifter i BER (barn- och elevregistret) mm.
Din kompetens och erfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration och personal eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Avslutad högskoleutbildning inom ekonomi, personal eller administration är meriterande.
Minst 2-års dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag inom Stockholm stad är meriterande.
Tidigare dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom såväl ekonomi- som personaladministration med ett stort servicefokus och med många utåtriktade kontakter.
Erfarenhet och kunskaper i systemen BER, LISA självservice, Agresso, Hypergene, eDok och Infomentor är meriterande. Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i Office-paketet, främst Word och Excel är ett krav.
För att lyckas i rollen som skolsekreterare ska du vara noggrann, strukturerad och självgående.
Det är naturligt för dig att ge god service och att ha ett professionellt och trevligt bemötande samt ha sinne för detaljer.
Du behöver trivas i skolmiljö och vara skicklig på att skapa goda relationer med både vuxna och barn samt ha ett intresse för frågor som rör elevers lärande och skolan.
Arbetstempot är bitvis högt och du behöver kunna hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.
Som person har du god helhetsförståelse och kan snabbt sätta dig in i olika sammanhang samt prioritera bland arbetsuppgifter.
Du är bra på att självständigt hitta lösningar på situationer som uppstår och tar initiativ till förbättringar inom det egna arbetsområdet.
Du ska ha en god digital kompetens och förmåga att snabbt kunna lära dig nya system och program. Du hanterar både digitala och analoga möten.
Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt, därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och god kompetensutveckling inom Stadens utbildningssatsningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Farsta grundskola Kontakt
Sara Sjöblom sara.sjoblom@edu.stockholm.se 0761234210 Jobbnummer
9724440